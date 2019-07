Folyamatosan vásárolják az új játékokat

A minap beindult a faluban is a nyári napközbeni gyermekfelügyelet – tudtuk meg Oravecz Zsuzsanna Éva polgármestertől.

Több mint tíz különböző korú gyermek tölti idejét a kultúrház, a könyvtár és az intézmények szomszédságában lévő, játékszerekkel bőven ellátott játszótéren, az önkormányzat biztosította felügyelet alatt, míg szüleik dolgoznak.

– A célunk az, hogy a gyerekek elsősorban hagyományos módon szórakozzanak, ne mindig az interneten, számítógépen lógjanak – számolt be törekvéseikről a polgármester asszony. – Ennek érdekében folyamatosan bővítjük a játékainkat.

Idén önerőből egy 110 ezer forint értékű, kültéren és beltéren is egyaránt használható pingpongasztalt vásárolt az önkormányzat, amit lelkesen birtokba is vett az ifjúság.

A korábban beszerzett csocsóasztal is népszerűségnek örvend, de a szervezők örömére a focizás és az olyan hagyományos népi játékok is lekötik a gyerekeket, mint például az „Adj, király, katonát!”. Van ugyan ingyen wifi a helyszínen, de egyelőre a csapat remekül érezte magát az internet nélkül is.

A gyerekek felügyeletét diákmunkások bevonásával oldották meg, a héten egy lány segítette a szabadidő hasznos és biztonságos eltöltésében az óvodás és általános iskolás korúakat.

A diákoknak védőnő is tartott előadást a napsugárzás káros hatásairól és az ellene való védekezésről, következő hétre pedig palacsintasütést terveznek a család- és gyermekjóléti szolgálat bevonásával. A gyerekfelügyeletet a vakáció végéig biztosítják.