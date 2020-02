Folyik a viharos erejű szél miatti károk felmérése megyénkben

Az elmúlt napokban a viharos erejű szél megyénk állattartóinak életét is megkeserítette.

Hubai Imre Csaba, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei elnöke arról tájékoztatta hírportálunkat, hogy a szélvihar megyénkben több helyen is kárt tett a gazdasági épületekben, istállók tetejét is megbontotta. Ez idáig Kisújszállás, Kunszentmárton, Túrkeve, Kunhegyes, Törökszentmiklós térségéből és a Jászságból jeleztek feléjük ilyen jellegű problémát. A károk felmérése, összeírása jelenleg is folyamatban van.