Forrásokra van szüksége az előrelépéshez Tiszavárkonynak

Már tervezi az önkormányzat az idén megvalósítandó feladatait.

– Mindenképp szeretnénk élni a Magyar Falu Program adta lehetőségekkel, mivel önerőből nincs sok lehetőségünk fejleszteni. Még a tavalyi évet is ki kell hevernünk, a költségvetésünk teljesen felborult, az elvonások nagyon rosszul érintettek bennünket – mutatott rá Hegedűs István. A polgármester elmondta, hogy traktort vásárolnának, mert a közterületek rendben tartását nehézségek árán tudják csak megoldani.

Ezenfelül az utak és járdák javítása jelent prioritást.

– Korábban önerőből már végeztünk javításokat, de például a Petőfi úton most is áldatlan állapotok uralkodnak. Szőlőkben is akad javítani való. Egyre több lakossági bejelentést kapunk az útjainkkal kapcsolatban. Emellett tervezzük a Szőlőkben működő művelődési ház tetőszerkezetének felújítását, a várkonyi közösségi színtér bővítését. Belekezdenénk a minibölcsőde kialakításába is, amennyiben megkapjuk a forrásemelést, amit egy korábbi pályázat kapcsán igényeltünk – avatott be az idei terveikbe Hegedűs István polgármester.