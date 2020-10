Fotókból nyílt kiállítás Kisújszálláson

Az Arany János Városi Könyvtárban is programokkal várták az érdeklődőket a közelmúltban.

A Könyvtári Napok keretében kiállításokat rendeztek, bemutatták például az intézmény antik köteteit is. A „Mire jó a mikrofilm-leolvasó?” című előadáson a város híreit mutatták be egy régi filmszalagról, 1880-tól az 1900-as évek közepéig, majd köszöntötték a legidősebb és legfiatalabb olvasóikat is

Ekkor nyílt meg Szabó Gábor természetfotós kiállítása „Erdő fölött, sáson túl: tárlat a fénnyel átszőtt természetről” címmel.