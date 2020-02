Fotókiállításon mutatja be képeit Faragó Bence

Sokoldalú hazánk – ezzel a címmel nyílt meg a napokban Faragó Bence fotókiállítása a zagyvarékasi Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár galériájában.

Az idén érettségiző fiatalember évek óta hódol a képkészítés szenvedélyének, és szakmai pályafutását is fotográfusként képzeli el. A megyei önkormányzat pályázatán közönségdíjat nyert.

– Hat-hét éve kezdtem el fotózni. Eleinte telefonnal dolgoztam, később lett komolyabb fényképezőgépem. Ma már egy tükörreflexes Canon gépet használok, ez jól bevált, nagyon elégedett vagyok vele – árulta el Bence. – Régen apukám is fényképezett, így mondhatom, hogy tőle örököltem ezt a szenvedélyt. A családom mindenben támogat, házon belül van már egy kisebb műtermem is. Portré- és természetfotósnak készülök. Hétvégeken szoktam kisebb kirándulásokat tenni Zagyvarékas környékén, de országszerte készítettem már képeket. Sokat Budapesten, de például Gemencen és a Hortobágyon is.

Bence jelenleg a Szolnoki Szakképzési Centrum Pálfy-Vízügyi Szakgimnázium végzős diákja, idén érettségizik. Informatika szakirányon tanul, azt tervezi, ott marad ötödik évben is, bár azt még nem döntötte el, hogy a programozás vagy a hálózatok terén bővítse ismereteit.

Azt gondolhatnánk, a számítástechnika messze esik a fényképezéstől, pedig fotósként is hasznosítható ismereteket szerzett. Például megtanulta használni a Photoshop képszerkesztő programot, amivel még élethűbbé, hatásosabbá varázsolhatja digitális fotóit. Aztán persze szeretne beiratkozni egy OKJ-s fotós tanfolyamra is.

A rékasi kiállításon állatokat ábrázoló, a természet szépségeit bemutató és épületekről készült fotóiból mutat be egy csokorra valót. A képek készítésénél a spontaneitásra alapoz, azt vallja, a fotói sikerének kulcsa, hogy jókor jó helyen álljon az ember.

S hogy van-e kedvenc témája?

Mint mondta, külön nem tudna így kiemelni semmit, állatfajokat sem, van viszont kedvenc fotója, ami nyulakról készült. Egymás hátán látható rajta a két nyuszi, és ismerősei szerint olyanok, mintha egymást „csontkovácsolnák”. Több mint ötven képet sütött el a tapsifülesekről, melyek közül kiválaszthatta a leghatásosabbat.

– Szeretnék majd éjszakai képet is készíteni hosszú záridővel, a csillagok mozgásáról – avatott be legújabb fotózási terveibe.