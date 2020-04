Főzőversenyt szerveztek a neten Kunszentmártonban

Húsvéti gaszt­ronómiai versenyt hirdetett a Szabó Gyula Művelődési Központ. A pályamunkákra a művelődési ház közösségi oldalán lehetett szavazni.

– Jelen helyzetben nem tarthatjuk meg a rendezvényeinket, amiket terveztünk. Mint közművelődéssel foglalkozó szakemberek, új kihívás előtt állunk – mondta Mihályi Tamás, az intézmény munkatársa.

– Az elmúlt időszakban a gyerekeknek „Maradj otthon” címmel rajzpályázatot hirdettünk. Aztán derült égből villámcsapásként jött a „Főzd meg, süsd meg jól” gasztroverseny ötlete. Ezzel kapcsolódunk a majális hagyományaihoz, ahol végig is kóstolhattuk az ételeket. Most az elkészítés fázisairól és a tálalásról vártunk fotókat. Úgy tapasztaltuk, egyébként is sokan osztják meg ételeiket a közösségi oldalon, miért is ne versenyezhetnének vele?

Záporoztak a kedvelések, a legtöbbet begyűjtő versenyző a helyi boltokban beváltható vásárlási utalványt nyert.