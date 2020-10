Freddie Mercuryt is megörökítette a fiatal tehetség

Bő három évvel ezelőtt nyílt meg az első önálló kiállítása a tószegi Köllő Juditnak a szolnoki Verseghy Ferenc Könyvtár ifjúsági részlegén. Most ismét megcsodálhatjuk a huszonhat éves lány alkotásait, de ezúttal már az intézmény művészeti szalonjában. A korábban csak karikatúrákból álló tárlat több új műfajjal is bővült az elmúlt esztendők során.

A járvány miatt nem rendeztek megnyitót, de a könyvtár művészeti szalonjában már megtekinthető a kiállítás, ami a Színek és eszmék címet viseli. A vendégkönyvön keresztül bárki üzenhet Juditnak, aki szeretné, ha mindenki őszintén leírná, milyen érzéseket és gondolatokat váltanak ki belőle az alkotásai.

– Szívesen veszem az építő jellegű kritikákat. Szerintem mindenkinek szüksége van erre – vallja a fiatal lány, aki jelenleg Budapesten tanul grafikát.

– Mindig szkeptikus vagyok, folyton megkérdőjelezem, hogy tökéletes-e, amit alkottam. Szerencsére nagyon sokat segítenek a barátaim, akik őszintén megmondják, mit gondolnak a rajzaimról. Nekem ez nagyon fontos, de a könyvtár dolgozóinak is sokat köszönhetek – fűzi hozzá.

Három évvel ezelőtt az intézmény két munkatársa, Hajdúné Árkosi Erika és Cserfalvi Katalin gondolták úgy, hogy Judit megérdemel egy kiállítást, hiszen tehetséges. Akkor hírportálunkon is bemutattuk a fiatal lányt, majd az országos sajtóban is megjelent róla egy cikk. Most pedig Vona-Gődér Krisztina könyvtáros kérte fel, hogy rendezzenek ismét tárlatot, ugyanakkor már a jövő nyári, harmadikat is tervezgetik.

– Ez egy eléggé vegyes kiállítás lett, de inkább a könnyedség jellemzi a képeket – mutatja Judit a falon függő alkotásokat, melyek október 31-éig tekinthetők meg.

– Annyi változás történt az életemben az elmúlt három évben, hogy úgy döntöttem, inkább ezt mutatom be a tárlaton. Minden egyes alkotás egy külön időszakot jelöl. A karikatúráimból is látható néhány, hiszen szerettem volna humort és könnyedséget behozni ebbe a kiállításba. Ez utóbbit szolgálják a csendéletek is, amik viszont már akrillal készültek. Fél évvel ezelőtt kezdtem el festeni, így ez még egy nagyon új dolog a számomra. Néhány festmény pop-art stílusban készült. Amikor művészeti iskolába jártam, nagyon a szívembe lopta magát ez a stílusirányzat, amire a képregényszerű, nagyon élénk színek és formák, egyértelmű vonások jellemzőek. Ebben a stílusban jelenítettem meg Freddie Mercuryt és Charlie Chaplint. Az utóbbi volt életem legelső festménye, így akármilyen tökéletlen, az a legkedvesebb alkotásom – árulja el Judit, akinek a pop-art stílus mellett a másik nagy kedvence a társadalomkritika.

Hiszen azok őszinték, van bennük mögöttes tartalom és igazság, így el lehet gondolkodni rajtuk. A kiállított képek közül kettő is társadalomkritikát fogalmaz meg. Az egyik egy szájmaszkban „csókolózó” párt ábrázol, ami azt jeleníti meg, hogy milyen a szerelem 2020-ban. A másikon pedig egy kapcsolóval ellátott szív látható.

– Számomra ez azt jelenti, hogy nagyon nehéz megtalálni az arany középutat, hogy mikor kell a szívünkre hallgatnunk, és mikor kell „kikapcsolnunk” azt – magyarázza Judit.

– Azért nem adtam címet egyik alkotásomnak sem, mert nem szeretném senkinek megmondani, mit gondoljon. Hiszen lehet, hogy mások eltérően vélekednek, mást látnak bele a képekbe – teszi hozzá a fiatal alkotó, akit főként Amanda Oleander inspirál. A floridai művész egyszerű, de részletgazdag és színes, kedves kis rajzokat készít a mindennapokról. Judit másik példaképe Shel Silverstein gyermekkönyvíró és illusztrátor, aki szintén egyszerű, de lényegre törő alkotásokat készít.