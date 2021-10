Friss sajt is készült a nagykörűi piac közepén

A helyszín a megszokott, a hangulat ezúttal is kiváló volt, a kínálat is a már kedvelt helyi termékeket vonultatta fel. Az elmúlt hétvége nagykörűi piaca mégis különleges volt, ezúttal a sajtok álltak a középpontjában, helyi sajtkészítők mutatkoztak be, miközben a vállalkozó kedvű termelők sajtjait komoly szakmai zsűri minősítette.

Natúr és füstölt, penészes, aszalt szilvás, medvehagymás, kerek és szögletes, a sort még folytathatnánk, nehéz lenne felsorolni az összes sajtfélét, melyek a minapi nagykörűi piacon sorakoztak az asztalokon. A főszereplők ezúttal az ízletes tejtermékek voltak, és azok a helyi termelők, akik elkészítették ezeket az ételeket.

– Huszonöt éve foglalkozom sajtkészítéssel, családi vállalkozásként üzemelünk már, a gazdaságunk Dobapusztán van – mondja Mester Bálint, aki feleségével kettesben állt a sajtospult mögött.

Az érdeklődők pedig a pult előtt álltak sorban és válogattak a termékeikből. Nem volt egyszerű a dolguk, hiszen rengeteg féle finomság sorakozott előttük, persze végül mindenki megtalálta a számára legízletesebb csemegét. Volt aki natúr trappistát kért, akadt aki a grillsajtok vagy az aszaltgyümölccsel gazdagított sajttekervények között válogatott.

A vásárlók aztán sétálhattak tovább, tehették ezt akár sajttálakkal a kezükben, Nagy Gergely és családja standjánál ugyanis ezeket is kaphattak. Ócsai Andrásék a sajtok mellé savanyúságot is kínáltak, s a legbátrabbak náluk akár extra erős paprikakrémmel is „megbolondíthatták” a tejtermékeket.

Varga György standjánál sem ért senkit csalódás, a tőle megszokott jó minőségű, látványra is szép, ízre még inkább meggyőző sajtokat, joghurtot és kefírt kínált az érdeklődőknek. Ő és csapata ráadásul a helyszínen is készített sajtot, így bárki beleshetett a kézműves sajtgyártás rejtelmeibe.

Sokan voltak kíváncsiak, akadtak, akik részletekbe menően faggatták a tapasztalt termelőt, aki készségesen válaszolt minden felmerülő kérdésre.

– Negyven liter tejből egy friss, gomolyasajtot készítünk, amit sóval és medvehagymával ízesítünk majd. Gyakorlatilag, mire körbejárják a piacot, esznek, isznak, beszélgetnek egy jót, készen is lesz a termék, visszajöhetnek egy kóstolásra – foglalta össze a piaci sajt készítést Varga György.

A nagykörűi termelő sok évtizedes tapasztalattal rendelkezik, számos sajtkülönlegességet készített már, elsősorban kecskesajtjairól ismerik országszerte, termékeit több díjjal jutalmazták már szakmai berkekben, idén nyáron a győri újbor- és sajtfesztiválon átvehette az év sajttermelőjének járó elismerést.

Mint mondja, nem a díjakért csinálja, folyamatosan képzi magát, külföldön is, számára fontos, hogy továbbadhassa tudását, s a legfontosabb, hogy a vásárlói elégedettek legyenek. A hétvégi piacon is úgy tűnt, hogy az elégedettségi mutató megfelelő, a helyben készült sajt is elnyerte a kóstolók tetszését.

A négy helyi termelő mellett vendégek is bemutatták sajtjaikat, de nemcsak sajtok, hanem egyéb tejtermékek is megjelentek a piaci kínálatban. A sajtos süteményektől a sajtos lángosokon át az ebédre kínált rántott, valamint grillezett sajtig és túrós csuszáig széles választékban lehet azokat megtalálni a pultokon.

A piactéren kikészített eszközökkel a vállalkozóbb kedvűek saját maguk köpülhettek vajat is, ami igazi ritkaság manapság. Így volt kerek a hétvége (és a sajt) Nagykörűben, mely három esztendeje tagja a hazai sajtút hálózatnak is, ami bizonyítja, hogy a helyi sajttermelők portékái nemcsak finomak, de igazi turisztikai látványosságok is.

Szakmailag is minősítették a termékeket A számos sajtot felvonultató körűi piac kísérő szakmai rendezvényén még egy zsűri által végzett sajtminősítés rejtelmeibe is bepillanthattak az érdeklődők. A Magyar Juh- és Kecsketejgazdasági Közhasznú Egyesület egy védjegyhasználatra irányuló szakmai bírálatot végzett. Mintegy harminc termelő jelentkezett (köztük helyiek, de voltak, akik messziről küldték el a termékeiket) a minősítésre, a sajtokat öt fős bizottság vette górcső alá, az érzékszervi bírálatok mellet sok egyéb elvárásnak is meg kellett felelniük a termékeknek. Akik túljutottak a mindezeken, azok a jövőben használhatják az egyesület által létrehozott védjegyet.

Kiemelt képünk illusztráció!