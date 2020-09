Fusd magad boldogra Szolnokon!

Szolnokon rendezik meg az év legszínesebb és legvidámabb sportrendezvényét szeptemberben.

A szolnoki Auchan Korzó előtti térről indul 2020. szeptember 12-én a The Color Run Make Magic Szolnok powered by Auchan Korzó élményfutása, ami biztosan az idei év legvidámabb és egyben legszínesebb sportrendezvénye lesz!

A „Bolygó legboldogabb 5 kilométere” szlogen védjegyévé vált a The Color Run élményfutásnak, merthogy ez nem egy klasszikus futóverseny, hanem egy olyan közösségi program, ahová kortól, nemtől, edzettségi szinttől függetlenül mindenkit várnak, aki szeretné ezen a különleges rendezvényen megmozgatni magát.

De mitől is ilyen egyedi és színes?

A The Color Run Magyarország rendezvény színességét azok a vibráló színű porok adják, amit a Color Runnerek egymásra, a dobópontokon pedig direkt módon rájuk tudnak dobálni. Ez nem csak elképesztően látványos, hanem még jobban erősíti az összetartozás, az esélyegyenlőséget, az együtt szerzett élmények érzését a résztvevőkben, hiszen az 5 kilométer végére mindenki a szivárvány színeiben pompázik. A The Color Run™ magyarországi rendezvényein használt színporok az egészségre ártalmatlanok, természetes összetevőkből állnak, nem tartalmaznak mesterséges adalékanyagot, nehézfémektől mentesek, tűz-, és robbanás biztosak, és mivel vízbázisúak, ezért könnyedén kimoshatóak. Élénk színeik a kukoricakeményítő, a szódabikarbóna és az FD&C (élelmiszer-biztonságos) színezékek kombinációja adja, vagyis az egészségre teljesen veszélytelen.

A „Color Run” élmény

A The Color Run rendezvény már 9 éves múltra tekint vissza, ugyanis 2011-ben szervezte meg Travis Snyder a világ első színes 5 K-s élményfutását. Azóta már világszerte hódít, a legnagyobb 5K eseményé nőtte ki magát. Ezt nem csak a színes poroknak köszönheti, hanem annak a varázslatos hangulatnak is, amit a könnyen teljesíthető táv, a közös mozgás élménye, az egymást bíztató emberek és a zene összessége ad. Aki már egyszer megtapasztalta milyen Color Runnernek lenni, az biztosan itt lesz a szolnoki rendezvényen is. Aki még nem, annak pedig nem szabad tovább gondolkodnia rajta, el kell jönnie és részesévé kell válnia!

Vigyáznak másokra és a környezetre is

A szervezők a társadalmi felelősségvállalásra is nagy hangsúlyt fektetnek, ugyanis az esemény jegybevételének egy részéből fákat ültetnek, valamint egy általuk kiválasztott szervezetet is támogatnak. Természetesen a környezetvédelemre is odafigyelnek, hiszen egy ekkora volumenű rendezvényen sok szemét termelődik. Arra kérik a résztvevőket, hogy ne nyomtassák ki a részvételi jegyüket, hanem az okoskészülékeiken mutassák be, valamint szelektív szemétgyűjtők lesznek kihelyezve, mert a szervezők célja, hogy ez legyen a legzöldebb futóesemény.

A The Color Run Make Magic Szolnok házigazdái nem mások lesznek, mint Lékai – Kiss Ramóna és Stohl András, akik délután 13:00-kor nyitja meg a rendezvény kapuit azok előtt, akik neveztek a thecolorrun.hu weboldalon vagy szeretnék megtenni ugyanezt a helyszínen, majd 14:00-tól a közös színes festékpor dobálást követően szakaszos indítással, óránként rajtolnak a csoportok.