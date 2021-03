Futárcégek nevében küldenek adathalász üzeneteket

Több százezren kaphattak olyan káros sms-t hazánkban, amely látszólag egy csomagküldő szolgáltatótól érkezett. A hátterében azonban olyan csalók állnak, akik – ha a gyanútlan áldozat telepít egy csomagkövető alkalmazást – még akár a netbankos adatokat is megszerezhetik. Az elmúlt napokban számtalan olvasónk jelezte, hogy kapott ilyen sms-t.

„Megérkezett a csomagja, kövesse nyomon itt:”

– mindössze ennyi áll az elmúlt napokban futótűzként elterjedt üzenetben, valamint egy link, ami egy olyan oldalra mutat, amely az egyik csomagküldő szolgálatnak adja ki magát. A koronavírus-járvány miatt megemelkedett az internetes vásárlások száma, és ezt ki is használják a csalók.

Az sms-ben található linken elérhető káros oldalak ugyanis egy alkalmazás telepítésére próbálják rávenni az áldozatot a csomagküldemény nyomon követéséhez. Ezzel az applikációval azonban egy adatlopó képességekkel felruházott vírus is rákerül a telefonra, ami majdnem minden funkcióhoz hozzá tud férni a készüléken. Mint például az sms-íráshoz, -küldéshez, névjegyzékhez, vagy akár a netbankos adatokhoz is, és ezeket továbbítani is tudja az elkövetőknek.

Mióta megjelentek ezek a káros sms-ek, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Nemzeti Kibervédelmi Intézet (NBSZ NKI) már két riasztást is kiadott, és a rendőrség is folyamatosan tájékoztatja a lakosságot a veszélyről.

Megyénkben is futótűzként terjedt szét a káros sms

– Már két ilyen sms-t is kaptam az elmúlt napokban különböző telefonszámokról, és a benne található link sem volt egyforma – mondta hírportálunknak egyik szolnoki olvasónk. – Szerencsére nem az okostelefonomra érkezett az üzenet, így ott nem tud semmilyen kárt okozni, de másnap már a céges telefonomra is befutott az sms, és nem egy kollégámtól, ismerősömtől hallottam, hogy ők is kaptak. Annyira elterjedtek ezek az üzenetek, hogy még a munkahelyemen is kör-e-mailben figyelmeztették az alkalmazottakat a veszélyre – fűzte hozzá.

A szolnoki Horváth Gábor is napok óta küzd a kéretlen üzenetekkel.

– Egyik reggel kaptam az elsőt, félálomban el sem olvastam részletesen, de mivel éppen csomagot vártam és a szöveg is erre utalt, így rákattintottam a linkre, azóta a mobiltelefonom alkalmazásai akadoznak, és több ismerősöm is jelezte, hogy tőlem is kapott ilyen sms-t – mesélte történetét a fiatalember, aki később az interneten is olvasott a káros levelekről.

– Egyelőre nem találom a megoldást, az biztos, hogy a telefonomon most egy darabig nem használom majd a bankfunkciót, nehogy hozzáférjenek az adataimhoz. Valószínűleg egy újratelepítés segít majd a helyzeten. Abban viszont biztos vagyok, hogy legközelebb körültekintőbben kattintok – jelentette ki.

Együttműködnek más országok hatóságaival

Az elmúlt napokban annyira megszaporodtak ezek az sms-ek hazánkban, hogy pénteken online sajtótájékoztatót is tartottak a témában. Bor Olivér nemzetbiztonsági százados, a NBSZ NKI szóvivője elmondta, hogy 48 óra alatt több mint 2500 bejelentést kaptak az állampolgároktól az sms-ekkel kapcsolatban.

– Azért tudott ilyen hamar, ilyen nagy számban elterjedni ez a káros kód, ugyanis hozzá tud férni a készülékünkön tárolt telefonkönyvhöz is, és a tudtunk nélkül kiküldi akár a névjegyzékben szereplő embereknek, akár ismeretleneknek is ezt az sms-t – fejtette ki Bor Olivér.

Halász Viktor százados, a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda Kiberbűnözés Elleni Főosztály Felderítő Osztály vezetője hozzáfűzte: Spanyolországban korábban elterjedt ez a csalási módszer, és március elején azonosították is az elkövetőket, akiket letartóztattak.

Ezzel megtorpant a vírus terjedése Spanyolországban, de addigra már hatvanezer eszköz fertőződött meg, és mintegy tizenegymillió ember telefonszámát tudták megszerezni a csalók. Pár nappal később pedig újra elterjedtek ezek az sms-ek, vagyis vannak még elkövetők szabadlábon, vagy mások is csatlakoztak hozzájuk. A rendőrség már nyomozást is indított az ügyben más, érintett országok hatóságaival együttműködve.

A vírusüzenetek árát az érintetten vasalják be

A sajtótájékoztatón elhangzott, hogy több százezer ember kapott sms-t Magyarországon, de mivel időben kiadták a riasztást, sikerült megelőzni, hogy komolyabb baj történjen. Elenyésző azok száma, akik meg is fertőződtek, és még nem érkezett bejelentés a rendőrségre olyan sértettől, akinek a bankszámlájáról emeltek volna le egy bizonyos összeget, de attól még előfordulhatott ilyen.

Halász Viktortól megtudtuk: olyan bejelentés viszont már befutott a rendőrségre, hogy egy nap alatt több mint 1000–1700 sms-t küldött ki egy sértett készüléke. Ez azonban csak a mobilszolgáltatók jelzésére derült ki, a kimenő üzenetek között ugyanis nem jelennek meg ezek az sms-ek. Az üzenetek költségét az érintettnek kell kifizetnie.

Halász Viktor újságírói kérdésre elmondta: akkor lesz lehetőség kártérítésre, ha sikerül azonosítani az elkövetőket, és le tudnak foglalni olyan vagyontárgyakat, melyekből meg tudják téríteni a sértettek kárát.