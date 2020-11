Gál József a turizmusban és a mezőgazdaságban látja a jövőt

Több mint egy hónapja választott új vezetőt a település élére Kengyel. Legtöbben a helyi születésű énekművészre, Gál Józsefre adták le a voksukat. Az új polgármestert a fogadtatásáról, az eltelt egy hónapról és a jövőbeni terveiről egyaránt kérdeztük.

– Viszonylag keveset lehetett hallani és tudni önről a polgármesterré választása előtt. Miért indult el a megméretésen, milyen kötődése van Kengyelhez?

– Innen származom. Kengyelen végeztem el az általános iskolát, majd Szolnokra, később Budapestre, végül pedig már mint operaénekes, külföldre kerültem. Az utóbbi időben a Magyar Rádió Zenei Együttesének énekművésze vagyok, de egyéb zenekarokban is énekelek. Itthon megvásároltunk és felújítottunk egy műemlék jellegű épületet, a korábbi Harkányi-kúriát, ahol berendezkedtünk a családdal. Félig-meddig már itt lakunk.

– Ha jól tudom, Budapest a másik bázis.

– Igen, a feleségem betegsége miatt eddig nem költöztünk le teljesen Kengyelre, azonban hamarosan ez is megtörténik.

– Hogyan jött az életébe az énekesi pálya, ezen belül az opera? Később milyen sikereket ért el?

– Általános iskolás voltam, amikor elindult a településen a zeneiskola, és többen az osztályomból beiratkoztak. Amikor mutatták, hogy mit tanultak, nagyon csodáltam őket, így a következő évben már én is beiratkoztam, és ebből egy nagy szerelem kerekedett. Gimnáziumba Szolnokra, a Tiszaparti ének–angol tagozatára jártam, akkoriban már a karvezetés érdekelt. Volt egy saját kórusom is, mellyel nagyon szép sikereket értünk el országos versenyeken is. Abban az időben – 16–17 évesen – én voltam a legfiatalabb karvezető. Már ekkor is a XVII–XVIII. század repertoárja fogott meg a leginkább, ezért elhatároztam, mindenképp ezzel szeretnék foglalkozni egyszer.

– Így a zeneművészeti egyetem elvégzése után Lipcsébe mentem barokk éneket tanulni, amit később Versailles követett. Számos színpadi darab újra feltámasztásában vehettem részt: énekeltem Vivaldi, Heinichen, Telemann, Bach és Händel operáiban, melyek közül számos akkor hangzott el először 200–300 év után. De a legutóbbi szerepem mégis egy kortárs ősbemutató volt: Scarlatti figuráját alakítottam a világhírű tenor, José Cura első operájában, a Montezumában. Az énekesi karrierem összetett, hisz a kamaraéneklés, a kóruséneklés ugyanolyan fontos számomra, mint a szólóéneklés.

– Valamelyest azért meglepő, hogy egy sikeres énekművész, aki bejárja a világot, és Budapesten él, miért jön vissza egy alföldi kistelepülésre?

– Mert szeretem ezt a falut, a vidéki életet és az itteni embereket. Nagyon elkeserített, ami az utóbbi időszakban történt Kengyelen. Úgy láttam, hogy megosztottá vált a település, ami szerintem nem tett jót a közösségnek. Úgy éreztem, talán tudok segíteni. De a polgármesterség nem azt jelenti, hogy teljesen felszámolom az énekesi pályámat, karrieremet, hanem a kettőt együtt szeretném folytatni.

– A két dolog párhuzamosan működhet majd?

– Az elmúlt egy hónapban sikerült összeegyeztetnem, a későbbiekben pedig majd meglátjuk.

– Mit tapasztalt a kampány során és a választás után, hogyan fogadták a helyiek?

– Viszonylag későn jelentkeztem, az utolsó egy hétben, amikor még le lehetett adni a kopogtatócédulákat. Akikkel beszéltem, nagyon pozitívan álltak hozzám, de természetesen voltak olyanok is, akik a korábbi polgármestert látták volna szívesen a poszton. Az eredmények is magukért beszéltek, hiszen a szavazatok számában is jól látszott ez a fajta megosztottság. Sok szavazatot kapott Nagy Szilárd is, aki azért még mindig jelen van Kengyel életében. Persze, az a tábor, amely őt szerette volna, nehezen fogadta el, hogy végül én lettem a település vezetője. Indult is ebből egyfajta „hadjárat” közvetlenül a megválasztásom után, de talán most már ez is kezd elcsitulni. Úgy gondolom, hogyha jól végzem a munkám, teljesen megszűnik ez a fajta bizalmatlanság.

– Mára bizonyára sikerült teljesen áttekintenie Kengyel pénzügyi helyzetét. Ennek tükrében mennyire megvalósíthatóak a tervek?

– Azt már korábban is kihangsúlyoztam, hogy minden tiszteletem az itt dolgozóké, Németh Lajos alpolgármesteré és a képviselő-testületé, mert viszonylag simán lezajlott az adósságrendezési eljárás. Most is akadnak még kérdéses dolgok, például egy folyamatban lévő ügyünk, amit tisztáznunk kell. Jelenleg egy közel tízmillió forintos szabad felhasználású keret áll az önkormányzat rendelkezésére. Vagyis mindennek megvan a fedezete, mindent ki tudunk fizetni, emellett még rendelkezésünkre áll ez az összeg. Ez az eredmény egyébként az adósságrendezési eljárás alatt betartott szigorú gazdálkodásnak köszönhető. Ebből próbálunk majd javítani a belterületi útjainkon, habár ez némileg szélmalomharcnak tűnik, mivel nagyon rossz állapotban vannak. Talán karácsonyig egy egy kilométeres szakaszt sikerül rendbe tennünk, önerőből – egy 1,2 kilométer hosszúságú rész szinte teljesen járhatatlan. A Magyar Falu Programban lehet ugyan útfelújításra pályázni – például az Arany János és a Rákóczi útra összesen kilencmillió forintot nyertünk el –, ugyanakkor ez nagyon kevés.

– Milyen forrásai vannak még az önkormányzatnak?

– Az iparűzési adó második részlete szeptember 30-ával beérkezett, csak sajnos a koronavírus-járvány miatt kevesebb a szokottnál. Mivel a gépjárműadó is bekerült a központi költségvetésbe, ez sem könnyíti meg a mostani helyzetet.

– Mekkora adósságot kellett visszafizetnie Kengyelnek?

– Egy összesen hat tételből álló, közel hatvanmillió forintos követelést. Ebből csak az NHSZ-nek több mint ötvenegymillió forintot. Ennek a felét, huszonhatmillió forintot egy összegben, a fennmaradó adósságot pedig másfél év alatt egymillió-nyolcszázezer forintos részletekben kell törlesztenünk. Mi ezt az ütemet tartjuk is, havonta rendszeresen utalunk.

– Hozzá kellett már nyúlniuk a tízmillió forintos kerethez?

– Nem, viszont két és fél millió forintot elkülönítettünk arra a célra, hogy a hagyományoknak megfelelően, idén is minden kengyeli gyermekhez eljuthasson a Mikulás, valamint az idősek karácsonyi csomagját is biztosíthassuk.

– Ezek szerint ugyanúgy lesz szán és Mikulás, ahogyan az már megszokottá vált?

– Igen, elvégre ez itt már régi hagyomány. Természetesen igyekszünk ezt a programot is a koronavírus-járványhoz igazítani, így a Mikulás nem megy be idén a házakba. Csengővel jelzik, hogy megérkeztek az utcába, a gyerekek pedig az ablakból láthatják, hogy a Mikulás a kerítésre rakja a csomagot, vagy éppen, ha bevállalja, a kapuban átadhatja a kisgyermeknek.

– Múltkorában említette, hogy a mezőgazdaságban és a turizmusban látja Kengyel jövőjét. Konkrétan milyen tervei vannak?

– Sajnos az önkormányzat négy és fél hektáros földjén termesztett homoktövist idén már nem szüreteltük le, mert az eddig megtermelt mennyiséget is nehéz eladni. Mezőgazdasági szempontból inkább a fóliasátraknak jut nagyobb szerep, egyrészt epret, másrészt újdonságként dísznövényeket termesztünk majd ezekben. Turizmus szempontjából a megújult bagimajori szélmalom, a mellette álló kúria, valamint a terület csodálatos természeti környezete az, ami mentén fejlődhet a település. Emellett a tulajdonjogok tisztázása után az Erzsébet-liget egykori parkjának rekonstrukciója is várható. A szintén történelmi jelentőségű kunhalmon álló kis kápolnánk felújítására pedig az egyházmegye nemrég nyújtott be egy tizenötmillió forintos pályázatot. Természetesen a turizmus fejlődéséhez a megfelelő infrastruktúra is szükséges, bizakodásra ad okot a Törökszentmiklóst Martfűvel összekötő út Kengyelig tartó szakaszának felújítása, és annak hamarosan várható folytatása.