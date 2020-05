Gallyazták a platánfákat a szolnoki Baross úton

Gallyazási munkálatokat végeztek a szolnoki Baross út menti platánfákon – tájékoztatott közösségi oldalán a Szolnoki Városüzemeltetési Kft.

A munkálatok a pénteki napon kezdődtek, melyet a tervek szerint még aznap be is fejeztek volna. Az esős időjárás azonban közbeszólt, így azt még szombaton is folytatni kellett. A munkásokat emelőkosárral emelték a magasba, a lemetszett ágakat pedig platós gépkocsival szállították el.

Az érintett területen megtiltották a munkálatok idejére a parkolást.