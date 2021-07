Gimnazistákat jutalmaztak az öregdiákok Karcagon

A Karcagi Öregdiákok Baráti Köre hozzájárult a Karcagi Nagykun Református Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium diákjainak jutalmazásához.

A karcagi gimnázium öregdiákjai 2012 októberében az „emberségből példát” adó, városszerte népszerű B. Major László matematikatanár emléktábláját avatták az iskolában. A 2013-as tanévtől a legjobb matematikusokat díjazzák az öregdiákok. A B. Major László emlékére alapított díjat idén Gulybán Dániel (11. c) és Kecskés Redmond (9. c) osztályos tanulók kapták.

A szervezet által ‘56-os témában kiírt pályázatra beérkezett dolgozata alapján Csontos Gergő (10. c) osztályos tanuló is díjat kapott a tanévzárón, aki egy videópályázaton is sikert ért el. Azért is átvehette az elismerést, valamint Fodor Ivett (11. a) osztályos tanuló alkotását is díjazták az öregdiákok.

A Csokonai karcagi kapcsolatáról kiírt pályázatra érkezett hat munkából pénzjutalomban részesült Kovács Zoltán (9. c), Horváth Anna Lili és Koczka Renáta (10. b.), valamint Horváth Beatrix és Fodor Dóra (10. b).