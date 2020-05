Gondozzák a kerteket az óvodákban Karcagon

Ezekben a hetekben is folyamatosan dolgoznak a szakemberek a karcagi Madarász Imre Egyesített Óvoda intézményeiben. Sokféle feladatot elvégeznek.

Van, aki maszkot varr, akad, aki a karbantartási munkákban, festésben vesz részt, vannak, akik az óvodásokkal foglalkoznak a csoportszobákban. S persze vannak, akik az otthon lévő gyermekeknek és szüleiknek biztosítanak feladatokat ebben az átmeneti helyzetben – tudtuk meg Gulyás Ferencné intézményvezetőtől.

– Március 16-a óta Dobos László polgármester úr meghozott döntése értelmében az intézmény valamennyi óvodája zárva tart rendkívüli szünet szerint, azonban ügyeleti rendszerben ellátjuk a gyermekeket. Jelen pillanatban közel száz gyermekkel foglalkoznak kiscsoportos, maximum 5 fős keretek között a kollégáim. Hozzákezdtünk a gyermekek ellátása mellett a karbantartási, kerti feladatokhoz is, amelyek eddig többségében a nyári időszakban valósultak meg. Így, ha újraindul az óvoda, a gyermekek már egy megújult környezetbe érkeznek – ígérte az intézményvezető, akitől megtudtuk, hogy a székhelyóvodában, a Táncsics krt. 17. szám alatt is varrják a maszkot a dolgozók, az udvaron folyik a kertészkedés, és elkezdődött a csoportszobák festése.

A Karcagi óvodások tarka-barka percei programba is bekapcsolódnak a székhelyóvoda szakemberei, akik a Föld, a madarak és fák napjáról, a víz világnapjáról, de a közelgő pünkösdről is megemlékeznek. Májusban külön feladatokat is adnak a csoportok közösségi oldalain keresztül az ősszel iskolába menő kettőszáznegyven óvodás szüleinek, így készítik fel a gyerekeket erre a nagy váltásra az óvodapedagógusok. Az elballagók helyét szeptemberben az új, három évet betöltött ovisok váltják fel, de lehetőség volt arra is, hogy felvegyék azokat a kisgyermekeket is, akik szep­tember után töltik be a harmadik életévüket. Ősztől a kilenc óvoda harminckettő csoportjában fogadják majd a megszépült óvodai környezetben a kicsiket.