Grafikai kiállítás nyílt a szolnoki művésztelepen

Országszerte ismert és határon túli grafikusok munkáiból nyílt kiállítás a minap a Szolnoki Művésztelepen, mely augusztus 30-áig látogatható. A Képgrafikusok Olgyai Viktor Egyesületének elnökével, Bugyi István Józseffel beszélgettünk a kiállításról.

– Mindig is jó kapcsolatot ápoltunk Verebes Györggyel, a művésztelep vezetőjével. Ezért mikor felvetődött, hogy szeretnénk népszerűsíteni a klasszikus grafikát, nyomban biztosított a támogatásáról – mesélte az egyesület elnöke.

– A társulatunk olyan emberekből tevődik össze, akik az egyedi grafikát részesítik előnyben, ugyanis a célunk a kézzel készített munkák népszerűsítése, hiszen a digitális lehetőségek miatt mindez háttérbe szorult.

A grafikai szimpóziumon számos előadást is hallhatnak az érdeklődők. Továbbá a közel negyven alkotáson keresztül megismerhetik a sokszorosító grafika több ágát is, minekutána a magas-, mély- és síknyomás, valamint egyedi rajzok is feltűnnek a tárlaton. A tizenkét szimpóziumi tag közül a szolnoki Sinka Péter, Nagy Katalin Matild, Nagy Dénes és Király György alkotásai is láthatóak. Mindezek mellett Egerből, Székesfehérvárról, valamint Sepsiszentgyörgyről érkezők munkáit is meg lehet csodálni.

– Színes anyagot tudunk a közönség elé tárni, hiszen a linómetszettől a rézkarcig minden feltűnik, nem beszélve a gyönyörű szénrajzokról. Egy jó lenyomat is ugyanazt az esztétikai látványt tudja nyújtani, mint egy akvarell. Ezért azt gondolom, hogyha összeérnek a szálak az alkalmazott és az autonóm művészet között, akkor kap az ember egy igazán jó ízlésű és minőségi munkát – vélekedett Bugyi István József.