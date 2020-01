Grafikai munkájáért kapta meg az ArtHungry díjat Nóra

– Azt hiszem, már nagyon korán világossá vált számomra, hogy grafikus szeretnék lenni – kezdte Nóra. Saját bevallása szerint sok időt töltött a számítógép előtt. A feltételezésekkel ellentétben pedig nem csak unaloműzésből szörfözött az interneten, tudatosan kereste, figyelte a világmárkák logóit. Emellett lelkesen kutatta a szerkesztőprogramok világát, és igyekezett minél több tudást elsajátítani ezek használatát illetően.

– Viszonylag korán képes voltam a bonyolultabb rendszerek kezelésére is – árulta el Nóra. A zene szintén nagyon érdekelte. Olyannyira, hogy zongorázni tanult, a hangszer pedig közel tíz évig volt jelen a mindennapjaiban. A fő irányt azonban a grafikai vonal jelentette. Középiskolai tanulmányait a Békéscsabai Evangélikus Gimnázium Művészeti Szakközépiskolájában folytatta, majd egyetemre készült.

– Furcsa, hogy milyen félelmeket képes az ember gyártani magának. A felvételi idején olyan elérhetetlen színben tüntették fel a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemet, hogy magam is elbizonytalanodtam. Pedig ott akartam grafikai tervezőnek tanulni – idézte fel a fiatal lány.

Azután megcáfolta szóbeszédet, és elsőre bejutott álmai egyetemére.

– Az első pillanattól komolyan vettem a tanulást, a munkát. Sajnos sokan gondolják úgy, hogy ez a szak és a foglalkozás csak rajzolgatásból és néhány kattintásból áll. Pedig jóval összetettebb. A kreativitás mellett a komoly számítástechnikai ismereteket is megköveteli – magyarázta Nóra.

Az egyetemen egyebek mellett logótervezést és kiadványszerkesztést is tanult. Ez utóbbi esetében teljesen átfogóan kellett értelmezni egy-egy könyv vagy prospektus tulajdonságait. A külalak, a szöveg tördelése, a stílus és még a papír minőségének megválasztása is komoly feladat.

– Tulajdonképpen az ArtHungry is erről szólt. Alaposan, gondosan megtervezni a kiadvány minden fontos részletét. Már a korábbi években is alkottam a pályázatra, voltak második helyezéseim, de ez a legutóbbi első díjat ért – részletezte.

Nóra elárulta, hogy a felhívás egy zsúfolt időszakban érkezett. Éppen a diplomamunkáján dolgozott. A meghívásos pályázaton személyre szólóan küldenek egy üzenetet, amely tartalmazza a pályázati anyag tárgyát is. Több hónapnyi elmélyült munka után elkészült a könyv grafikai terveivel. A munka eredménye egy ízléses, stílusos minimalista kiadvány lett, amely az Armel Opera Festival elnevezésű operaesemény jubileumára készült. A sikert követően elismert szaklapok készítettek interjút Nórával, és megrendelők kopogtatnak nála újabb igényes anyagokért.

Már különleges diplomamunkájával is lenyűgözte a szakembereket

Nóra tacTiles elnevezésű vizsgamunkája tulajdonképpen egy vakoknak készült tanulókártya-rendszer. Ezt ősszel a Magyar Formatervezési Díj tárlatán is kiállították. Sokan látnak fantáziát ebben a munkában, az oktatásban történő alkalmazása is felmerült, de egyenlőre befektetők hiányában pihenteti a projektet. A grafikus lány egyébként szívesen tölti a szabadidejét a barátaival, és a zongora billentyűit is kezdi újra felfedezni magának.