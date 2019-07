Színötös általános iskolás diákokat kerestünk. Jelesül olyanokat, kiknek szülei büszkén, sőt, a nagy nyilvánosság előtt is vállalják gyermekük kitűnő tanulmányi eredményét.

Rájuk mi is büszkék vagyunk, őszintén gratulálunk is az egész családnak. Ráadásként – szerény vállveregetés gyanánt – még egy-egy tiszakécskei strandbelépővel is jelezzük számukra: ezzel a bizivel biz’ nem fürdött be idén a házi és a szoljon.hu-s dicsőségfalra felkapaszkodott nebuló.

Ámbátor azon anyukák és apukák se csüggedjenek, és tagadják meg utódjukat, kiknek lurkója bizonyítványát egyetlen négyes jegy, esetleg egy-két hármas, netalántán néhány elégséges vagy akár elégtelen osztályzat árnyalja, és ezúttal (is) hiányoznak a színötösök aranyszegélyes tablójáról.

Vagy, csupán nem csillagos jegyű bizonyítványban méretik otthon lurkójuk értékeit, még ha makulátlan is a kisdiák tanulói tanúsítványa. Elszomorító lenne ugyanis, ha a szülő csakis akkor lenne büszke a gyermekére, ha az szorgalmasan tanul, és az iskolai tábla előtt hibátlanul adja vissza az elvárt tananyagot.

Elemiiskolás-korban némileg vélelmezhető ugyan, de biztosan nem tudható, hogy kiből lesz a cserebogár, miként lesz a rút kiskacsából szemgyönyörködtető hattyú. Az iskolai tanulás fontos és hasznos időszaka egy kisember felnőtté válásának, ám mindezen kívül számos további tényező is hozzájárul a nagykorúvá lett sarj későbbi, a szülők részéről napi rendszerességgel ideálissá tervezett életéhez.

Egy kisember, de még a nagyember számára is vélhetően a mindhalálig tartó boldogság jelentheti majd a tökéletes létet. Hogy ehhez kötelező-e a színötös iskolai bizonyítvány, egyelőre nem bizonyított.

Annyi azonban bizonyos, hogy a nem kierőszakolt osztályelsőség erős önbizalommal és önbecsüléssel vértezi fel a tulajdonosát, aki majdan ezen pozitív személyiségjegyeknek köszönhetően kerülhet mind közelebb a boldogsághoz…