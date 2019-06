Gripenek hasították ketté az eget a szolnoki repülőnapon

Az idei év meteorológiai nyarának második hétvégéjén nemcsak a meleg, napsütéses időjárás vidámsága rázta fel a megyeszékhely lakóit, de az V. Legendák a Levegőben Repülőnapot is ekkor rendezték, rendezik meg Szolnokon.

A szandaszőlősi sportrepülőtéren június 8-án és 9-én megrendezett eseményen káprázatos légi- és földi bemutatókkal várták a kíváncsiskodókat. A programok között katonai deszantosok, ejtőernyősök, vitorlázó műrepülők és siklóernyősök bemutatóját is láthatta a nagyérdemű.

Emellett a katonai pálya iránt érdeklődők számára toborzó sátort állítottak, illetve különféle földi programokkal is készültek kicsiknek és nagyoknak egyaránt.

A sétarepülés természetesen idén is nagyon népszerű volt (videó lejjebb), aki az égbe vágyott, igen széles kínálatból választhatott, hiszen ott volt a Piper, a Cessna, a Falke, a hátimotoros siklóernyő, az Autogiro, és persze a helikopterek is.

Szombaton többek között sárkányrepülőzést, megemlékezést, repülőmodell bemutatót, Delfin L29 repülést és pirotechnikai elemekkel gazdagított légiharcot is rendeztek (videó lejjebb).

Ám az idei repülőnapoknak volt egy olyan szenzációs műsorszáma is, ami előtte még sohasem, hiszen a Magyar Honvédség Gripen vadászrepülői is tiszteletüket tették, de nemcsak jelenlétükkel, hanem nem mindennapi bemutatójukkal is.

A szombat estére tervezett görögtűz és a Mielőtt lemegy a Nap! hátimotoros siklőernyős bemutató elmaradt ugyan, de a sétarepülések és a különféle légi- és földi bemutatók vasárnap is folytatódnak.