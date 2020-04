Gyerekek nevelik a Föld napján ültetett növényeket Kőteleken

– Hosszú évek óta tudatosan készülünk arra, hogy gyermekeinkbe „elültessük” a természet iránt érzett szeretetet, annak megóvását, környezetünk védelmét – hangsúlyozta elöljáróban Turó Anikó.

A Szent Kinga Katolikus Óvoda vezetője elmondta, hogy a Föld napja és Szent György napja az intézmény nevelési tervének mindig is kiemelt programjai közé tartozott. Minden évben szerepelt például fa-, illetve virágültetés a tervezett tevékenységek között.

– A környezeti nevelés kiemelt feladatunk, és zöldóvodaként ebben a helyzetben is meg kell találnunk a módját a gyermekek érzékenyítésének a természet iránt. Kolléganőimmel ezért úgy döntöttünk, hogy virágmagcsomagokat állítunk össze, amelyet minden egyes óvodásunkhoz eljuttatunk – számolt be a nem mindennapi, ugyanakkor mindenképpen dicsérendő programról a vezető óvónő.

A katonarózsamagokat az elmúlt napokban megkapták a gyerekek, akiknek a Föld napján vagy Szent György-napon kell majd elültetniük azokat a családjuk kiskertjébe. És természetesen az ő feladatuk lesz majd a magból kikelő virág gondozása is, amit egyébként az óvónők és dajkák a „remény virágának” neveztek el.

Itt tehát egy újabb „feladat” a gyerekeknek, mert bizony a megváltozott körülmények között is foglalkoztatni kell a gyerekeket. A Szent Kinga Katolikus Óvoda dolgozói az elmúlt egy hónapban is folyamatosan tartják a kapcsolatot az ovis gyerekekkel és azok családjaival. Szakmai ajánlásaikkal segítik a gyermekek fejlesztését, s emellett részt vesznek a lelki támogatásban is.

Az online feladatokat lehetőleg úgy választják meg, hogy az kevés eszközigényű legyen, illetve otthon újrahasznosítható anyagból készüljenek. Olyan tevékenységeket osztanak meg számukra, amelyek nem kötik őket a digitális eszközökhöz. Elsősorban mozgásos, szabadban végezhető játékokat ajánlanak számukra.

A gyermekek általában örömmel és szívesen vesznek részt otthon is a különböző munkafolyamatokban, így, remények szerint a mostani virágültetésben is. És bízzunk benne, hogy tényleg hamarabb véget ér ez az időszak, mint kivirágoznak elültetett virágok.