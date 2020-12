Gyerekeknek és időseknek osztottak csomagot megyénkben

Több településen osztottak Mikulás napján csomagot a gyerekeknek, és van, ahol az időseket is meglepték apró ajándékokkal.

Kőtelken az önkormányzat és a roma nemzetiségi önkormányzat fogott össze, és közösen osztottak gyümölcsöt, egészséges élelmiszert és csokoládét a tizennyolc év alatti fiataloknak. Mindemellett pedig karácsonyi ajándékcsomagokat is átadtak.

Nagykörűben sem feledkeztek el a gyerekekről.

– Több felajánló volt, akik biztosították a csomagba valót, az édességeken túl igazi vitaminbombát, sok gyümölcsöt is kaptak a gyerekek – árulta el Túri Tibor. A településvezető hozzátette, az időseknek is szeretnének kedveskedni, ezért az idősek otthona lakóihoz is juttatnak gyümölcsöket. Öröm továbbá, hogy nagyjából 400–500 kilogramm ételadományt is kapott a település, ezt szétosztva, tartós élelmiszerhez juthatnak majd a nehéz körülmények között élő családok. Mindehhez kapcsolódva ruha- és játékosztás is lesz az ünnepek előtt.

Szajolban régi hagyománya van, hogy a nyolcvan év feletti lakosokat meglátogatják, és kis csomaggal kedveskednek nekik az ünnepek közeledtével. A járványhelyzet előírásait betartva, idén sem marad el ez a támogató kezdeményezés.

– A gondozóknak, a szociális területen dolgozóknak az önkormányzat dolgozói is besegítenek, hogy mind a 160–170 nyolcvan év feletti lakoshoz eljusson a csomag. Próbálunk minél többen részt venni ebben, hogy csökkentsük a találkozások számát, de mindenképpen fontos, hogy „ránézzünk” az idős lakosokra, és megkérdezzük, szükségük van-e még bármire – számolt be hírportálunknak Szöllősi József polgármester.