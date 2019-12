Gyertyagyújtást tartottak a karcagi városházán

Advent első vasárnapján, december 1-jén a karcagi Városháza dísztermében adventi gyertyagyújtás volt, ahol Sári Kovács Szilvia alpolgármester ünnepi köszöntőjében felidézte az adventi ünnepkör történetét.

Az alpolgármester arról is szólt, mennyire fontos, hogy a lelkünket is ünnepbe öltöztessük ezen időszakban és arra is felhívta a figyelmet, hogy nem az ajándék értéke a fontos, hanem az, hogy szeretettel adják. Az önkormányzat és a maga nevében is mindenkinek áldott ünnepeket kívánt, majd meggyújtotta az első gyertyát az adventi koszorún.

Az ünnepi műsorban közreműködtek a Madarász Imre Egyesített Óvoda, Jókai úti tagóvodájának, a Dúdoló zenei tehetségfejlesztő műhelye, a Karcagi Nagykun Református Általános Iskola Csillagfény Kórusa, a Györffy István Katolikus Általános Iskola Gyermekkara, a Kátai Gábor Kórház MediSONG kórusa.