Gyöngyfűzéssel kampányoltak a szörnyű betegség ellen Szolnokon

A Szolnoki Iskolavédőnők Egyesülete 2015-től szervezi meg a megyeszékhelyen a Gyöngyfűzéssel a megelőzésért elnevezésű programját, az európai méhnyakrák-megelőzési héthez kapcsolódva.

Hétfőn a rendelőintézet (SZTK) épületében várták az érdeklődőket tájékoztatóval egybekötött gyöngyfűzésre, karkötő készítésre.

– Először 2015-ben szerveztük meg ezt a programot a Mályvavirág Alapítvány felhívásának nyomán, az önkormányzat támogatásával. Egy flashmobbal indítottunk az autóbusz-állomásnál lévő üzletházban, ami nagy sikernek bizonyult, az Aba-Novák Agóra Kulturális Központban pedig előadásokat hallhattak az érdeklődők a méhnyakrák megelőzéséről, védőoltásokról, majd a méhnyakrák és a HPV elleni védelem szimbólumaként gyöngyből karkötőt fűztünk – idézte fel a kezdeteket dr. Bagdiné Bangócs Éva, a Szolnoki Iskolavédőnők Egyesületének elnöke.

– A kezdeményezés lényege, hogy felhívjuk az érintett hölgyek figyelmét arra, hogy nincsenek egyedül, van kihez fordulniuk segítségért, támaszért. Ha ugyanis már kialakult a betegség, az igen komoly műtéttel jár, és nehéz is a gyógyulás – nemcsak fizikailag, hanem lelkileg is. Az elmúlt években eljutottunk programunkkal az iskolákba, kollégiumokba, ahol szintén tartottunk előadásokat a témában a gyerekeknek, akikkel gyöngyöt is fűztünk.

– Lényeges tudatosítani bennük, hogy a méhnyakráknak a HPV-vírus az okozója, amit sajnos a szexuális élet során egymásnak tovább tudnak adni, ezért kell a védőoltás fontosságát is hangsúlyozni. Az oltás az általános iskolás korosztály számára ingyenes, és reméljük, hamarosan a fiúk is megkaphatják, hiszen ők is érintettek. A HPV ugyanis nem csak kifejezetten a méhnyakrák okozója, hanem számos más betegségnek is kiindulópontja lehet.

Mint ismert, az országban először Szolnokon vezették be a HPV elleni ingyenes oltást dr. Bene Ildikó, a Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet főigazgatójának kezdeményezésére.

– Első alkalommal az 1995-ben született, vagyis az akkor tizenhárom éves lányok kapták meg a lehetőséget az oltás beadatására, ezt akkoriban még az önkormányzat saját keretéből finanszírozta – tette hozzá Baráthné Nagy Gabriella védőnő.

– Második éve már a legjobb, kilenc komponensű oltóanyagot kaphatják a lányok. Továbbra sem kötelező, a szülőknek kell igényelnie. Ez valójában két oltást jelent, egyet ősszel, egyet tavasszal kapnak, hat hónapos időközzel.

A tegnapi a figyelemfelhívó standnál megálló érdeklődők egyéni megelőzési és életmódbeli tanácsokat is kaphattak a HPV-fertőzésekről szóló prospektus mellé, sőt, a mell és here önvizsgálati módszerét is bemutatták nekik úgynevezett mulázson.