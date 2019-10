Gyorsak, biztonságosak és kényelmesek a KISS motorvonatok

Hatszáz ülőhelyesek, de legalább ezer embert is biztonságosan elszállítanak azok a KISS motorvonatok, melyeket 2020 februárjában indít egyebek mellett a Szolnok- Budapest vonalon is a MÁV -START. Az emeletes vonatokat vasárnap délután bárki megcsodálhatta aki kilátogatott a szolnoki vasútállomásra.

— Csodásan néz ki, kipróbáltuk és nagyon kényelmes — mondta az új vonatról Kaszáné Dézsi Hajnalka. — Havonta kétszer – háromszor utazok ezen a vonalon, mindig hajnalban. Korán kelek és ezen legalább kényelmesen tudok majd aludni — tette hozzá mosolyogva. Kisfiának, Gergőnek is nagyon tetszett a vonat, főleg azért, mert emeletes.

A Tasi család is a különleges vonat miatt látogatott ki a nyílt napra, kisfiukkal, Milánnal.

— Az ülések tetszettek legjobban, nagyon kényelmesek — mondta a Tasi Milán Krisztián.

Hamarosan, vagyis 2020 februárjában akár már ezzel a modern vonattal is el lehet jutni a fővárosba. Az első vonatpár ugyanis ekkor érkezik majd Szolnokra, utána folyamatosan állítják be a szerelvényeket. A MÁV- START ugyanis negyven darabra kötött keretszerződést a Stadlerrel.

— Tizenkilencet hívunk le, és reménykedünk, hogy a fennmaradó huszonegy darabot is sikerül a kormányzat segítségével megvásárolni — mondta az eseményen Kerékgyártó József, a MÁV-START Zrt. vezérigazgatója, aki bemutatta az új vonatot. — Hatszáz ülőhelyes, és körülbelül ezer embert biztonsággal el tud szállítani, családbarát és az esélyegyenlőségben is fontos szerepet játszik. Alacsonypadlós, kerekesszékesek is használhatják, de a babakocsit is fel lehet tolni, valamint kerékpár szállítására is alkalmas.

— Nagyon jók a menetdinamikai tulajdonságai, segít majd a menetrend stabilizálásban, kevesebb késés lesz, pontosabbak leszünk, könnyebben tisztítható a korábbiaknál. Ez a pontosság és tisztaság ma már alapkövetelmény, ráadásul ezek nagyon biztonságos járművek — sorolta az új szerelvény előnyeit vezérigazgató.

A vonat emellett légkondicionálóval, lifttel és konnektorokkal is felszerelt. Egy oldalon tizenkét széles ajtó található és mivel alacsonypadlós, az utascsere is nagyon gyorsan megtörténik. Ezzel csökken az állomásokon töltött idő, ami szintén a segít a késések visszaszorításában.

Egy darab KISS motorvonat öt milliárd forintba kerül, ám a vezérigazgató szerint az energiahatékonysága és a környezetbarát működése valamint az olcsóbb karbantartási költség miatt megtérül a beruházás.