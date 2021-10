Gyorshajtó autósok miatt bosszankodnak a szolnokiak

Mindennap felmerül a gyorshajtás problémája Szolnokon, a holt-Tisza-parti lakóterületen, de a Kertvárosban is akadnak, akik nem tartják be a sebességhatárokat. A környéken élők régóta szeretnének megoldást.

Hírportálunkat is többen megkeresték az ügyben, és a közösségi oldalon is rendszeresek a posztok, a bosszankodó bejegyzések, miszerint sokan vannak, akik olykor, túlzás nélkül mondható, hogy száguldoznak a városrész „főútján”, de az abból nyíló kis utcákban is gyorsabban hajtanak, mint kellene. A környéken egyre több gyerekes család él, számukra kifejezetten rémisztő a gyorshajtók látványa.

– A minap olyan sebességgel száguldott el mellettünk egy autó, hogy a kisfiam sírva fakadt rémületében. Éppen a kapu előtt álltunk, az autóba pakoltunk, és ültünk be, amikor elrobogott az „ámokfutó”. Valóban ijesztő, de leginkább dühítő volt – mesélte egy családanya.

Az, hogy kik a gyorshajtók, olykor kiderül, olykor nem, az autók alapján lehet sejteni, hogy idegenek vagy éppen környéken élők. De vajon milyen eszközökkel lehetne rábírni a közlekedőket, hogy betartsák a szabályokat? Sokan fekvőrendőröket telepíttetnének az utcákban, esetleg traffipax jelenlétét szorgalmaznák.

– A körülményekre tekintettel előnyösebb a forgalomtechnikai küszöb telepítése, hiszen az állandó visszatartó hatású, nem csak időszakos, mint a sebességmérés – mondta el érdeklődésünkre Bálint F. Levente megyei rendőrségi sajtóreferens. Hozzátette, a helyzet megoldásához első lépésként mindenképpen a gyorshajtó járművezetők közlekedési moráljának a megváltoztatása szükséges, különösen az ott lakóké, hisz ők magatartásukkal saját környezetüket is veszélyeztetik.

– Sebességmérést a baleseti helyzet indokoltsága vagy a nagy számban előforduló gyorshajtások esetében lehet eszközölni. A szűk kertvárosi utcákon történő dinamikus haladás valóban tűnhet gyors tempónak, és zavarhatja az ott lakókat. A jelzett környezetben egyébként több helyen harminc kilométer/órás sebességkorlátozás van – tette hozzá az alezredes. Bálint F. Levente hangsúlyozta, ha valaki gyorshajtást tapasztal, tegyen bejelentést a 112-es hívószámra, illetve írásban megkeresheti a rendőrséget.

A környéken élők emellett képviselőjük útján forgalomtechnikai küszöb telepítését kezdeményezhetik az út kezelőjénél.

– A közút kezelője nem a rendőrség, hanem a polgármesteri hivatal vagy a Magyar Közút. Elsődlegesen ők jogosultak változtatásokra – emelte ki végül a sajtóreferens.