Ha gyerekkel utazunk, gyógyszer is kell a bőröndbe

A nyári időszak az utazásokról és kirándulásokról szól. Ha kisgyermekekkel indulunk útnak, mindenképpen érdemes beszerezni néhány elengedhetetlen gyógyszert, hogy felkészülten vághassunk neki a nyaralásnak. A láz- és fájdalomcsillapító mellett ebben a szúnyogos időben a rovarcsípések elkerülésére, duzzanatok csillapítására is gondolni kell.

Ha utazásra készülünk, minden esetben érdemes összekészíteni egy kisebb elsősegélycsomagot, amelyhez a hirtelen baj esetén hozzáférhetünk. A legfontosabb eleme a lázmérő, valamint a láz- és fájdalomcsillapító, melyet szükség szerint a gyerek életkorának megfelelően válasszunk.

– A nyári időszakban gyakran előfordulnak a hányással vagy hasmenéssel járó vírusok – hangsúlyozta dr. Orosz Ágnes, szolnoki házi gyermekorvos. – Ezen állapotok javítására probiotikum és hányáscsillapító elengedhetetlen elemei az útipatikánknak.

– A nagy melegben mindenképpen ügyelni kell a kúpokra, szirupokra és egyéb gyógyszerekre, melyeket megfelelő hőmérsékleten, például hűtőtáskában javasolt szállítani.

A doktornő kiemelte, hogy a csecsemők és a kisgyermekek bőre igen érzékeny, így növényi alapú szúnyog- és kullancsirtó szereket ajánlott beszerezni.

Ha mégis megtörténik a baj, akkor kullancs-csipesszel könnyedén eltávolítható az állat.

A napvédőknél a faktorszám mellett ügyelni kell, hogy a termék, amelyet gyermekeknél használunk, kifejezetten nekik készüljön, ugyanis azokban fizikai fényvédők vannak a kémiai helyett, így nem szívódnak fel a bőrön keresztül.

A nyaralás során a sebkezelésre is fel kell készülni, egyebek között sebfertőtlenítővel, melyek már praktikus spray formában is kaphatóak, illetve a ragtapaszok és a kötszerek is széles kínálattal vannak jelen a piacon.

Nagyon fontos, hogy a felülfertőződés elkerülése érdekében mindenképpen rövid időn belül lássuk el a sérülést.

Dr. Orosz Ágnes megemlítette, hogy cipő által feltört sarok kifejezetten érzékeny terület, ami könnyen a sarokcsont gyulladásához is vezethet, így különös figyelmet kell fordítani az ott keletkezett sebekre. A melegben a spray vagy gél állagú szerek a legpraktikusabbak, ugyanis a krémek alatt a bőr könnyen továbbfertőződik, ugyanez igaz a manapság már kevésbé népszerű fehér rázókeverékre is.

A rengeteg szúnyog és az előforduló egyéb rovarok csípésének kezelésére éjszaka fényérzékenyítő szereket használhatunk, napközben viszont szükséges ezeket lemosni, mivel a bőrön pigmentfoltok kialakulásához vezethetnek. Napközben szükségszerűen egyéb krémeket is választhatunk.

Allergiás reakció esetére, duzzanatra antihisztamin javasolt – mondta a gyermekorvos.

Érdemes tehát legalább erre a néhány eshetőségre felkészülni. Az úti cél távolságától függően természetesen egy orrspray és köhögéscsillapító is elférhet az összekészített csomagban. Ne zárjuk ki annak a lehetőségét sem, hogy a helyi patikában vásárolunk be a hiányzó termékekből.