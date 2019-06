Ha kell, bírságot szabnak ki a gondatlan gazdikra

Kisújszálláson a képviselő-testület a felelős ebtartás érdekében ivartalanítási akciót hirdetett. Miért volt erre szükség és voltak-e jelentkezők? – kérdeztük dr. Varga Zsolt jegyzőtől az első jelentkezési határidő lezárulta után.

– A legutóbbi ebösszeírás adatai szerint több mint ezerötszáz kedvtelésből tartott négylábú van városunkban, és elmondható, sok esetben a gazdik felelős állattartók. Az összeíráskor kiderült, hogy bár kötelező, sokan mégsem oltatják be kedvencüket, és nem gondoskodnak a mikrocsip beültetéséről sem.

– A felelősebb állattartás érdekében született több helyi döntés. A képviselők a fölösleges ebszaporulat megakadályozása érdekében száznyolcvanezer forintot különítettek el az ebek ivartalanítására az idei költségvetésben. Ebből a forrásból hatvan kutya ivartalanítása biztosított – sorolta dr. Varga Zsolt.

Az ebivartalanítási program során az önkormányzat együttműködik a Kisújszállási Kutyabarát és Állatvédő Civil Egyesülettel. Az önkormányzat kizárólag kan ebek ivartalanítását támogatja, további kitétel, hogy az eb rendelkezzen transzponderrel (mikrocsippel), és egy éven belüli veszettség elleni oltással.

Az első jelentkezési határidőig tizennégy tulajdonos kért támogatást, a második határidő augusztus 30. – magyarázta a jegyző, akitől azt is megtudtuk, hogy az ebek tartását ellenőrzik is. Ahol nem megfelelő körülményeket biztosít a gazda, vagy nem oltatja, csipelteti be kutyáját, ott állatvédelmi bírságot vet ki a hivatal. Idén ez már meghaladta az egymillió forintot.

A napokban egy újabb „szaporítótelepet” számoltak fel a településen. Ellenőrzéskor tizennégy kutyát találtak ott, már folyamatban van az eljárás a felelőtlen szaporító ellen. Most a kóbor, befogott kutyákat az ebrendészeti telepre viszik ki. A város ennek a komfortosítására pályázik, hogy minél jobb körülmények között tudják tartani az örökbefogadásra váró kutyákat az állatvédő egyesület tagjai.

Mint azt vezetőjük, Horváth Annamária elmondta, mindig vannak náluk kutyusok, mostanság sokat örökbe is fogadnak közülük.

Az egyesületnek közel húsz tagja van, ők is segítenek gondozni a kutyákat, de hétvégén jönnek kisgyermekes családok és fiatalok is kutyát sétáltatni.

A diákok a közösségi szolgálatra előírt ötven órát teljesítik itt, a fiatal párok pedig az önkormányzat pályázataihoz előírt önkéntes órákat töltik a kutyák gondozásával. A teljesített órák után többen azóta is visszajárnak a kutyusokhoz, akik nagy szeretettel hálálják meg a gondoskodást. Ennek a sok odafigyelésnek is köszönhető, hogy a korábbi évekhez képest kevesebb az utcára kitett eb a városban.