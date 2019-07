Ha vért adunk, három emberen segíthetünk

A Magyar Vöröskereszt és az Országos Vérellátó Szolgálat „Van egy órád a nyáron? – Neked egy óra, három embernek az élet” elnevezésű kampányt indított. Az önkéntes véradásra ösztönző felhívás során a résztvevők egy szelvényt kapnak, amelyen szereplő kód megadott honlapon való regisztrálásával értékes nyereményeket is nyerhetnek.

– Nyári időszakban nehezebb megszervezni a véradásokat, így az év ezen szakában az Országos Vérellátó Szolgálat a Magyar Vöröskereszttel együtt „Van egy órád a nyáron? – Neked egy óra, három embernek az élet” elnevezésű kampányt indított – mondta Juhász Éva, a Magyar Vöröskereszt Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szervezetének igazgatója.

A felhívás lényege, hogy figyelemkeltő szlogennel megerősítsék a véradás fontosságát. A július 1. és szeptember 1. között zajló promóció kiemelt szerepe, hogy megmutassa, ilyenkor is szükség van a megfelelő mennyiségű vér biztosítására, illetve minél többeket rábírjanak arra, hogy jelentkezzenek véradásra.

Az Országos Vérellátó Szolgálat honlapján nyomon követhető bárki számára a vérkészlet mennyisége, melyet befolyásol, hogy az utóbbi napokban mennyien adtak vért, a kórházak vérfelhasználása és az, hogy milyen a várható és előre jelezhető vérigény.

A vérellátó szolgálat célja, hogy minden vércsoportból lehetőleg ötnapos tartalékkal rendelkezzen. Ez még egy jelentősebb katasztrófa esetén is biztosítja a folyamatos vérkészítmény-ellátást.

A biztonságos szinten tartáshoz Magyarországon munkanapokon mintegy 1500 egység vérre van szükség, amihez legalább 1600–1800 embernek kell véradásra jelentkeznie.

– A férfiak egy évben ötször, a nők négyszer adhatnak vért. A rendszeresen jelentkezők számon tartják a soron következő véradásuk időpontját, a két alkalom között ötvenhat napnak kell eltelnie. Ritkán, de akadnak többgenerációs véradó családok is a városban – hangsúlyozta Juhász Éva, kiemelve, hogy a fiatalokat kimondottan nehéz bevonni az önkéntesség jegyében zajló véradásokra.

– A nyári időszakban különböző meglepetésekkel várjuk a jelentkezőket – fejtette ki az igazgató.

Minden résztvevő egy kettős funkciójú, névre szóló köszönőkártyát kap, mely nyereményszelvény is egyben. A kártyán lévő kódot a megadott honlapra feltöltve heti ajándékokat sorsolnak ki, de az időszak végén nagyobb meglepetések is gazdára találnak. Ha pedig a véradásuk tényét is megosztják a Facebookon, egyszerre két sorsolásban is részt vesznek, versenybe szállhatnak a szintén hetente sorsolandó, két főre szóló koncertbelépőkért is.

A nyári kampány végén, a két hónapos időszak lezárásaként egyebek mellett fitnesz karórát, borkóstolón való részvételt, valamint egy két fő részére szóló, két éjszakás budapesti pihenést is nyerhetnek a véradók.

A vérigénytervezést alapul véve, megyénkben területre lebontva a lakosság lélekszámának, összetételének figyelembevételével közel négyszáz véradó eseményt szerveznek, többet munkahelyeken, illetve egyéb intézményekbe kitelepülve. A megfelelő vérellátáshoz nyári időszakban számos nyaralási helyszínen és fesztiválokon is találkozhatunk véradó sátrakkal.

Lehetnének aktívabbak a megyeiek Nemcsak Szolnokon, hanem az egész megyében alacsony a véradási aktivitás. A megyék rangsorában Jász-Nagykun-Szolnok az utolsó harmadban szerepel. Jelenleg a 18–65 év közötti, 50 kg felettiek adhatnak vért, és két véradás között minimum ötvenhat napnak kell eltelnie. Egy véradás során 450 ml vért vesznek le, amelyből háromféle készítményt állítanak elő, így lehetséges az, hogy egy véradással három embernek segíthetünk egyszerre. Amíg nem kerül bajba az ember, és nincs szüksége vérre, addig kevesen foglalkoznak a véradással. Az önkéntesség kevésbé tűnik fontosnak a mai világban, mindannak ellenére, hogy nemcsak azoknak hasznos, akik vérhez jutnak ezáltal. Az adók szervezete is felfrissül, élettanilag és közérzetileg is hasznos számukra a folyamat.

