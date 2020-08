Háború, forradalom, misszió: nyolcvanéves lett a katonai reptér

Az MH 86. Ittebei Kiss József hadnagy Helikopter Bázison a közelmúltban emlékeztek meg a szolnoki katonai repülőtér születésének nyolcvanadik évfordulójáról és az elődökről. A megalakulása óta eltelt nyolcvan évben a reptér megélt háborút, forradalmat, bombázást, repülő- és helikopterképzést is. Az évfordulót a Magyar Légierő Napjával közösen ünnepelték a szolnoki helyőrségben.

A bázison szolgáló katonákat ez alkalomból levélben üdvözölte a honvédelmi miniszter és a honvédség vezérkari főnöke. Benkő Tibor és Korom Ferenc közös levelükben azt írták, a hadsereg átfogó fejlesztése következtében a légierő is új lehetőségek előtt áll. A megyei jogú városok repülőtereinek felújítása kedvezően hat majd a katonai és polgári szállításra, illetve a gazdaságot is erősíti. Emlékeztettek: a hadsereg a járványhelyzet alatt is bizonyított, és a Közös Akarat nevű határvédelmi feladatban is helytállt.

– A haderőfejlesztési és honvédelmi programnak köszönhetően legelőször a légierő újul meg – mondta a Magyar Honvédség parancsnokhelyettese. Dr. Böröndi Gábor altábornagy szerint ma nem leépítés van, nem laktanyákat, támaszpontokat zárnak be, hanem fejlesztések, képzések valósulnak meg. Ezek célja, hogy a magyar hadsereg akár egy regionális konfliktust is képes legyen kezelni.

Dr. Koller József dandártábornok, az MH 86. Szolnok Helikopter Bázis parancsnoka a támaszpont születésnapja és a légierő napja alkalmából köszöntötte a katonákat. Ezután – szintén a két ünnep közös emlékezetére – koszorúkat helyeztek el a bázis emlékoszlopánál. Az állománygyűlést követően dinamikus bemutatót is tartottak.

No, de essen szó a szolnoki katonai repülőtér születéséről is. A vonatkozó kordokumentumokkal a Laki Kálmán-díjas dr. Bojtos Gábor megyei főlevéltáros, valamint a Magyar Bronz Érdemkereszt katonai tagozata címmel kitüntetett Magó Károly roncskutató, az MH 86. Szolnok Helikopter Bázis, illetve a RepTár munkatársa szolgált hírportálunk számára.

Amikor a világ már a második világégés küszöbén állt, a Magyar Királyi Honvédségnél is már javában folyamatban volt a modern hadviselésre való felkészülés. Az egyik legkorszerűbb hadieszköz a repülőgép volt. A technikák állomásoztatásához, a gépek fel- és leszállásához repülőterek szükségeltettek.

Szolnok stratégiailag remek hely volt a polgári és katonai célokat kielégítő repülőtér kiépítéséhez.

A koncepciót gyakorlati megvalósítás követte.

Vitéz Bánfalvi István akkori vezérkari alezredes, a légierő vezérkari főnöke 1939. május 5-én levélben tájékoztatta a város vezetését, miszerint megszületett a döntés a repülőtér helyéről: „…Értesítem a Polgármester Urat, hogy a repülőteret a szandai csárdától keletre, a szandai láposig terjedő és törökszentmiklósi dűlőút mentén kívánom megépíttetni…”. Szolnok polgármestere ekkor dr. Szabó Ferenc volt, aki az országos költségvetési szigorítások időszakában vette át a város vezetését a sikkasztási botrányba keveredett dr. Tóth Tamástól. A hadi beruházások előtérbe kerülésén kívül a szolnoki pénzügyi zavarok is nehezítették helyzetét. A sikkasztási botrány ugyanis évekre tönkretette a megyeszékhely anyagi helyzetét.

A kedvező földrajzi helyzetet és a katonai fejlesztési lehetőségeket mégis előnyösen használta ki. A Városmajor úti tüzér- és a Verseghy úti utászlaktanya építésével kapcsolatosan pénzügyi támogatást szereztek a Zagyván túli városrész, az úgynevezett Scheftsik-telep fejlesztéséhez. Az 1940-es évek elején Szanda-pusztán katonai repülőtér létesült. A katonai kórház, a későbbi tüdőkórház, a vármegyei kórház háromemeletes új szárnya is ekkor épült fel. Átadták a gabonatárház újabb tömbjét. Hajóállomás, mellvéd és sétány készült a Tisza-part belvárosi szakaszán. Ennek éppen nyolcvan éve!

Nem sokkal azután, hogy Bánfalvi alezredes 1939. május 5-én kelt levelében közölte, miszerint kijelölte a szolnoki katonai repülőtér helyét, augusztus 19-én már el is kezdődtek a repülőtér építésének előkészítő munkálatai. Kijelölték azt a tíz hold nagyságú földterületet, ahol megkezdődött a kiszolgálóépületek építése. A repülőtér építésének összköltsége mintegy másfél millió pengő volt. Egy évvel később, 1940. augusztus 9-én pedig a légierők parancsnoksága jelentette, hogy a szolnoki repülőtér hadi használatra alkalmas. Ezzel elkezdődött Szolnokon a katonai légi szolgálat, mely napjainkban is tart!

Az 1940. szeptember 5-én megjelent parancs alapján az 1/1. Dongó és az 1/2. Ludas Matyi vadászrepülő század Szolnokra települt. Kezdetben az elavult Fiat Cr–32 típusú vadászgépeket használták a századok, majd a szolnoki alakulatnál rendszeresítették először az új Re–2000 Héja típusú vadászgépeket. A kiképzési repülések után elkezdődött a felkészülés a harci alkalmazásra. Amikor pedig 1941. június 26-án 13 óra 7 perckor három ismeretlen bombázó megtámadta Kassát, Magyarország is bekapcsolódott a Szovjetunió elleni harcokba, ezzel belépett a második világháborúba.

Hamarosan Szolnok és katonai repülőterének élete felpörgött, német, majd szovjet alakulatok is állomásoztak itt.

A háború után, 1949. október 1-jén alakult meg a Honvéd Killián György Repülő Hajózó Tiszti Iskola Szolnokon. 1956. október 23-án kitört a forradalom, leverése után a repülő tiszti iskolát felszámolták. 1961. augusztus 1-jén megalakult a Killián György Repülőműszaki Főiskola. 1973. november 6-án megnyílt a repülőmúzeum, a légierő első repülőgép-gyűjteménye.

A szolnoki katonai repülőtér nevében, technikájában, szolgálati feladatainak szerkezetében számos változáson ment keresztül. Hősök, neves bátor hazafiak, egyszerű katonaifjak, névtelen háttérmunkások fordultak meg a ma már MH 86. Szolnok Ittebei Kiss József hadnagy Helikopter Bázis néven szolgálatot teljesítő szolnoki katonai repülőtéren.