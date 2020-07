Hadat üzentek a műanyagnak megyénkben is

Ha valaki kacérkodik a gondolattal, hogy csökkentse a háztartásában lévő, oda bekerülő műanyagok mennyiségét, most megteheti, a július ugyanis idén is műanyagmentes. A nemzetközi kihívás célja, ahogy a neve is mutatja, hogy legyenek műanyagmentesek a mindennapok. Először csak júliusban, aztán szépen lassan életünk részévé válhat ez a szemlélet. Manapság számos lehetőség kínálkozik minderre.

Azoknak jó lehetőség a műanyagmentes július, akik még csak ismerkednek az ökoszemlélettel, akik még nem vágtak bele a hulladékmentességbe. Mi nemcsak júliusban, hanem általában próbáljuk csökkenteni a műanyag hulladékot a háztartásunkban. A legalapvetőbb, hogy szelektíven gyűjtjük a hulladékot, de ha van alternatíva a műanyag kiváltására, akkor élünk vele – meséli a témával kapcsolatban Vona-Gődér Krisztina. A szolnoki hölgy a napokban keresztgyerekeit lepte meg ökoajándékkal. – Szeretnek szívószállal inni, és hogy a kedvükben, na és az anyukájuk kedvében is járjak, papírszívószálat vittem nekik – mondja mosolyogva. Ez már egy jó lépés a cél felé. A tökéletes megoldás persze a szívószálak elhagyása lenne, de ahogy a kihívás kitalálói és követői mondják, már az is jó, ha valaki a saját életvitelét figyelembe véve tűz ki apró célokat, és azokat megvalósítja. Bakóné Bán Zsófia szerint ebben a témában is érvényesül a fokozatosság elve. – Értelemszerűen nem tudunk minden, a háztartásban található műanyagot azonnal lecserélni. De nagyon fontos, hogy a lehetőségeinkhez mérten törekedjünk erre. A mi családunkban központi helyet foglal el az ökoszemlélet. Gyermekeinket is eszerint gondozzuk, neveljük – mondja a szolnoki édesanya. – Ha vásárolni indulunk, akkor nejlonzacskót helyettesítő tasakokat használunk. Persze előfordul, hogy éppen otthon marad, de igyekszünk minél kevesebb műanyag tasakot hazavinni. Mindezek mellett üdvözöljük a kistermelői piacokat, vásárokat. Nagyon jó kezdeményezésnek tartjuk például a Szolnoki Kosár Közösség tevékenységét. Ennek köszönhetően nagyon sok élelmiszert tudunk vásárolni helyi termelőktől, egy helyen, és ami a legfontosabb, csomagolás nélkül – hangsúlyozta a családanya. Hozzá hasonlóan gondolkodik és vélekedik Mészáros-Gyarmati Borbála is. Mint meséli, nagyon közel áll hozzá a környezettudatosság, folyamatosan keresi a lehetőségeket, családjával együtt hogyan tud tudatosan élni, hulladékmentesíteni a mindennapjaikat. – Az egyik ilyen lehetőség, hogy gyerekeinknél mosható pelenkát használtunk, használunk. Emellett megannyi területen vannak már az eldobható dolgoknak, mosható, többször használható változatai. De ott vannak a vásárláskor használt vászonzsákok vagy a mosható szalvéták is – sorolja a lehetőségeket a fiatal szolnoki édesanya. Hozzáteszi, hogy ő is jó kezdeményezésnek tartja a műanyagmentes júliust, hiszen ez kiváló lehetőség, hogy újragondoljuk a háztartásunkat. Ilyenkor számba vehetjük, hogy mik azok a lépések, amik viszonylag egyszerűek, és általuk mégis sokat tehetünk a környezetünkért – hangsúlyozza. A környezettudatosság volt a családi nap fő témája A műanyagmentes július eszméje összecseng a minap, a szolnoki Tallinn városrészben megrendezett öko családi nappal. A Szolnoki Kosár Közösség szervezésében megvalósuló rendezvény célja a környezettudatosság megismerése, megismertetése. – Minden programunknak ez volt a középpontjában. Művészeti foglalkozásunkon belső utunkat járhattuk a környezet felé, volt ruhacserénk, a gyerekek pedig a replaccon újrahasznosított játékszereken játszhattak. Volt egy kerekasztal-beszélgetés is, s a rendezvényre helyi termelőktől érkezett kóstoló – foglalta össze Nyolczas Krisztina. A szervező kiemelte, hogy folytatják a megkezdett utat, sok dolguk van még, ezzel együtt szerencsére egyre több követője van az általuk is preferált környezettudatosságnak.