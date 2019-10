Hagyományőrző kreatív programokat szerveztek

Hagyományőrző kreatív programon vettek részt a könyvtárban szerdán a helyi általános iskola diákjai.

A könyvtár minden évben megtartja „Örökségünk motívumai új formában” című programját, ahol népi motívumokat elevenítenek fel modern formában vagy mai használati eszközökön alkalmazva azokat.

A mostani foglalkozáson a közel húsz alsó tagozatos tanuló vett részt, ők ezúttal hagyományos motívumokat hímeztek olyan modern használati tárgyakra, amelyekkel ők is kapcsolatba kerülnek mindennapjaik során: tolltartóra, telefontokra, zsebkendőtartóra. Sőt: volt, aki még cipőre is.

Balaton Mária művelődésszervező, könyvtárvezető elárulta, ezt a foglalkozást voltaképp a varrás iránt érdeklődő gyerekek biztatására szervezték meg. A kézműveskedéshez farmeranyagokat is ajánlottak fel a számukra, az iskolások erre hímezték fel a könyvtár munkatársai által előrajzolt mintákat. Majercsikné Nagy Tünde pedagógus pedig gondolkodott róla, hogy a kidíszített anyagokból elkészüljenek a telefontokok, melyeket a gyerekek használatba is vehettek.

Ahogy most szeptemberben is, a könyvtár minden tanév elején egyezteti programjait az általános iskolával, számos rendezvényt az oktatási intézménnyel közösen vagy a tananyaghoz igazodva valósít meg. A hagyományok megőrzésére, felelevenítésére nagy hangsúlyt fektetnek, így e kézműves programmal is a két intézmény közötti együttműködést erősíthették.

A gyerekek is érdeklődnek a kézművesség iránt: már egy következő foglalkozásra készülve böngészték is az interneten a hagyományos mintákat, díszítő elemeket.