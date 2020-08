Hagyományt teremtene a szolnoki kézműves bolt a jótékonykodással

Állati jó napot tartottak a Specu kézműves üzlet udvarán szombaton. A reggeltől kora estig tartó programsorozat egyúttal jótékonysági megmozdulást is volt, melynek keretében állateledelt és egyéb felajánlásokat gyűjtöttek a Szolnok Városi Állatotthon lakóinak.

– Nagyon szeretem a kutyákat, még a vírushelyzet idején megfogalmazódott bennem, hogy valamit tenni kellene az állatotthon lakóiért, hiszen ők is nehéz helyzetbe kerültek – kezdte Tasi Áron, a bolt egyik tulajdonosa. A fiatalember elmondta, már akkor sokakat sikerült megmozgatni és tekintélyes mennyiségű eledel gyűlt össze számukra.

– A mai nap pedig egy átgondoltabb, szervezettebb formája a gyűjtésnek. Mivel augusztus tizenhatodika a hontalan állatok világnapja, még inkább adta magát a téma. Egész nap jó hangulatú, családi események várnak kicsiket és nagyokat, emellett maguk a négylábúak is főszerephez jutnak. Már eddig is több tíz kilogramm felajánlás gyűlt össze, ez minden bizonnyal gyarapodni fog – mutatott az üzlet közepén álló tekintélyes eledel halomra. Kiemelte, hagyományt teremtenének ezzel a megmozdulással. Egyúttal pedig a kézműves termékeket is közelebb vinnék a látogatókhoz. Így saját portékáikon kívül ínycsiklandó házi sütemények, szörpök, lekvárok csábították a jelenlévőket. Emellett arcfestés és kézműves foglalkozások nyújtottak maradandó élményeket a vállalkozó szelleműeknek.

– Az üzletben egyébként ötven alkotó munkáival találkozhatnak az érdeklődők, akik az ország minden szegletéből képviseltetik magukat – mondta Tasi Áron. Az eseményre a Szolnok Városi Állatotthon képviselői is kilátogattak, két bűbájos, szőrös lakóval. Jelenlétük pedig nem csak az esemény fényét emelte, a szakemberek az örökbefogadás lehetőségeiről, valamint a felelős állattartás legfontosabb szabályairól is beszéltek a résztvevőknek.

– Mozgalmas időszakon vagyunk túl és büszkén mondhatom, nagyon sok ebért érkezett álomgazdi az elmúlt napokban, hetekben. Az örökbefogadók között két-háromszoros a túljelentkezés – ezt már Keskenyné Dobos Krisztina, az állatotthon vezetője mondta. Kiemelte, külön öröm számukra, hogy a kölykökön és fiatal, kis termetű egyedeken túl végre a nagyobb méretű ebekért is megérkeztek új tulajdonosaik.

– Velük a termetük és sokszor a koruk miatt is jóval nehezebb. De szerencsére most sokukra rámosolygott a szerencse, bízunk benne, hogy ez folytatódik majd – mondta a vezető. A Specu eseményére nagy lelkesedéssel érkeztek, kiemelte, igazán örömteli, hogy ilyen formán szerveztek gyűjtést számukra. A felajánlásokat pedig a négylábúak nevében is mindenkinek megköszönték.