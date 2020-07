Hálaadó körmenet tartottak Nagykörűben

Dobszóval és imádsággal indultak el a fáklyás felvonulás résztvevői hétfő este a templomtól.

Az Illés napi körmenetet idén is megtartották a Tisza-parti településen. A falu lakossága egy – a település szempontjából szerencsés megmeneküléssel végződött – 1530. július 19-i eseményre (is) emlékezik minden esztendőben Illés napon. Eszerint a községre támadó, harácsoló török csapat nem jutott be a faluba, mert a Tisza mocsarába veszett. Az esemény tiszteletére állított emlékműhöz érkezett idén is a hálaadó körmenet.