Hamarosan befejezik az őszi árpa aratását a megyebeli gazdák

Megyénk szántóföldjein folyamatosan végzik a betakarítást. A munkálatokat akadályozza az elmúlt időszak csapadékosra fordult időjárása, az elmúlt hetekben két alkalommal le kellett állni az aratással, mikor csapadékhullám vonult át megyénk felett. Ennek ellenére az őszi árpa betakarításával már majdnem végeztek, számolt be róla a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) megyei szervezete a keddi sajtótájékoztatón.

Hubai Imre Csaba, a NAK megyei elnöke vázolta az aratás jelenlegi állását. Az őszi árpa betakarítása a végéhez közeledik, kedvező időjárási körülmények között a héten be is fejeződik. A vetett terület kilencvenöt százalékát aratták már le. A hozamok kedvezőbbek a vártnál, 5,42 tonna/hektár a megyei termésátlag. Előzetesen ennél kisebb arányra számítottak, a júniusi nagy mennyiségű csapadékot azonban még tudták hasznosítani a növények a szemek kinevelése során. A mély fekvésű és rosszabb vízgazdálkodási talajokon viszont belvízfoltok is megjelentek az állományokban.

Az őszi káposztarepce teljes területének 70 százalékán végeztek eddig a betakarítással. A learatott terület 16,74 hektár, a termésátlag 2,33 tonna/hektár. Az őszi vetésű növények közül a repcét viselte meg leginkább az aszályos tavasz: alacsonyabbak és kevés elágazás fejlődött rajtuk.

Az őszi búzát is aratják már, a több mint 94 ezer hektár vetett területből 9,32 hektárral végeztek. Jelenleg 4,78 tonna/hektár a termésátlag. A minőséggel viszont várhatóan lesznek problémák, a sok csapadék ugyanis kedvezett a gombás betegségeknek, és az érett állományoknál a beltartalmi értékeket is lerontja.

Az aratási időszakban megnövekedett a mezőgazdasági munkákban részt vevő gépek forgalma az utakon. Dávid Mónika rendőr őrnagy a baleset-megelőzés fontosságát hangsúlyozta, az egymásra való odafigyelést, ami fokozottan hangsúlyt kap a nagy méretű munkagépek megjelenésével az utakon.

Dávid Evelin tűzoltó hadnagy, a megyei katasztrófavédelem helyettes szóvivője pedig azt emelte ki, hogy tavaly 397 tűzeset történt erdő- és mezőgazdasági területen, 18 mezőgazdasági létesítményben és 8 alkalommal gyulladt ki mezőgazdasági munkagép. Az utóbbi kevés szám azt jelzi, a gazdák odafigyelnek gépeik állapotára.

Litkei Bálint, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. osztályvezetője rámutatott, hogy az állami közúton bonyolódik a járműforgalom kétharmada, a betakarítás idején pedig közel egymillió tonna terményt mozgatnak meg a megye közúthálózatán. Visszatérő probléma a sárfelhordás, a lassú járművek mögötti torlódás. De gondot okoz az is, hogy az út mellett úgy helyeznek el szalmabálákat, ami a beláthatóságot zavarja. Van, hogy a szántóföldek megközelítésére illegális lejárókat, útcsatlakozásokat készítenek.