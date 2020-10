Hamarosan elkészül a nagyszabású vízügyi projekt Tiszasülyön

Befejezéséhez közeledik a Jászsági vízgazdálkodási rendszer rekonstrukciójának I. üteme, mely érinti a csatorna töltését, medrét, műtárgyait, valamint az üzemirányítás is korszerűsödik.

A nagyszabású projekt a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program részeként, az Európai Unió és a magyar állam 1,650 milliárd forintos támogatásával, az Országos Vízügyi Főigazgatóság és a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság konzorciumában valósul meg.

A projektnek köszönhetően a 43 éves főcsatorna alkalmas lesz a csapadékos időszakok vizeinek visszatartására, a főcsatorna teljes hosszában összesen 2,65 millió köbméternyi víz áll majd rendelkezésre. Ezáltal javul a térség vízgazdálkodása, lehetővé válik a főcsatorna komplex és többcélú hasznosítása, így csökkenthetők az éghajlati szélsőségekből eredő káros hatások.

A fejlesztés során kikotorják a jelentősen feliszapolódott torkolati szakaszt, 11,5 kilométeren magasítják a töltését, ahol szükséges, az állékonyságát is javítják, valamint fél kilométer hosszan a mederprofilt is stabilizálják. A töltéskoronán burkolt út épül a, megújulnak a csatorna műtárgyai, gépi mozgatású gereb (rács) és uszadékfogó merülőfal létesül a főcsatorna bújtatójánál, új tároló épület épül, 6 műtárgynál pedig automata vízszintészlelő és távjelző rendszert alakítanak ki. Fenntartó gépet is beszereznek.

A munkálatokkal hamarosan elkészülnek, ennek kapcsán Pócs János országgyűlési képviselő szerda megtekintette a gereb és uszadékfogó műtárgyat, majd sajtótájékoztatót tartottak Tiszasülynél a Sajfoki szivattyútelepen. A tájékoztatón részt vett Lovas Attila, a KÖTIVIZIG igazgatója, Ruszka Sándor, a kivitelező “KE-VÍZ 21” Zrt. képviselője, valamint a tiszasülyi polgármester, Nagy Richárd is.