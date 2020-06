Hamarosan ismét felszáll a benzingőz Kisújszálláson

Közel háromszázezer forinttal támogatta a járvány elleni védekezésben részt vevőket a Kisújszállási Autó és Motor Sportegyesület.

– 2006-ban alakultunk, először helyi szinkronpályás versenyeket rendeztünk, majd Kenderesen, és 2011 óta már a kunmadarasi repülőtéren tartjuk raliversenyeinket. Januárban már ki sem tudtuk írni az idei kupasorozatot a koronavírus-járvány miatt – mondta Darai Robin, aki szervezőtársaival, Mozsik Józseffel és Mándi Istvánnal egykoron maga is versenyzett.

– A zárt kunmadarasi pályán az elmúlt hónapban két nézők nélküli edzésünk volt összesen, már várjuk július 5-ét, mert akkor lesz az első idei versenyünk, immár nézőkkel, betartva a járványügyi előírásokat.

A szezonnyitón erős mezőny jöhet össze: a tavalyi címvédő, a debreceni Nagy Lajos mellett ugyanis a legközkedveltebb ladás, Bihari Péter is elindul, aki egy szerencsés nézőt körbevisz a pályán versenyautójával. Fiatal tehetségek is bizonyíthatnak, Püspökladányból a nyolc- és kilencéves Katona testvérek átalakított autóval állnak majd rajthoz, nekik az édesapjuk is Madarason kezdett egykoron versenyezni.

– A karcagi mentőalapítványnak ötvenezer forintot ajánlottunk fel ambubaba vásárlásához, továbbá hozzájárultunk a karcagi és kisújszállási mentők mosó- és szárítógép beszerzéséhez. Mindez azért volt fontos a számunkra, mert a rendezvényeinken közösen dolgozunk az Országos Mentőszolgálat munkatársaival, a műszaki biztosítást pedig a kisújszállási tűzoltóság adja, így próbáltuk valamivel viszonozni az áldozatkészségüket – sorolta Darai Robin.