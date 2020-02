Hamarosan két új munkatárs érkezik a szolnoki adományboltba

Beváltotta a hozzá fűzött reményeket az a szolnoki adománybolt, amit a Sclerosis Multiplexes Betegek Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Egyesülete nyitott meg tavaly a Várkonyi téren.

A kis üzletben a lakosok által leadott jó állapotú, de már fölöslegessé vált ruhaneműt és egyéb holmit árusítják igen kedvező áron a kispénzű, rászoruló embereknek.

Furcsa Józsefné, az egyesület elnöke arról számolt be, hogy a fél éve működő bolt elképzeléseiknek megfelelő bevételt hoz, amit működésükre fordítanak. Rengeteg adományt kapnak, a korábbi tárolási gondok is megoldódtak egy külön bérleménynek köszönhetően, ahol a holmikat át is válogatják, tisztítják, majd onnan viszik át az üzletbe. Számos háztartási eszközt is kapnak az evőeszköztől a kávéfőzőig. Nagyon kelendőnek bizonyultak a gyerekágyak, gyerekkocsik, de például törölközőből sem tudnak annyit vinni, ami ne fogyna el. Pedig kapnak is sokat, még bontatlan csomagolásban is.

Az adományboltban nem árulnak szakadt, elkopott holmit, csak jó állapotút, bár egyesek a lomtalanításkor kidobott ócskaságaiktól szeretnének a bolt révén megszabadulni.