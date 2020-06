Hamarosan megérkeznek az új Airbus-helikopterek Szolnokra

Kutató-mentő felszereltségű gépekkel folytatódik a Magyar Honvédség számára megrendelt Airbus Helicopters H145M könnyűhelikopterek leszállítása – adta hírül a Honvédelem.hu.

A szakportál információi szerint már megtörtént a gyári átvétel a németországi Donauwörthben, ezt követi majd a közeljövőben a helikopterek átrepülése Magyarországra.

Mint arról akkoriban hírportálunk is részletesen beszámolt, az első, úgynevezett általános célú gépek még tavaly novemberben érkeztek meg a szolnoki helikopterbázisra, a 2018-ban kötött szerződés értelmében 2021-ig összesen húsz H145M helikoptert vesz át a Magyar Honvédség.

Dr. Koller József dandártábornok, a szolnoki bázis parancsnoka korábban elmondta, az új, modern forgószárnyasokat kutatás-mentésre, lövészetre, szállításra, különleges műveleti feladatokra és pilótaképzésre is használhatják. Hozzátette azt is, hogy az Airbus H145M óránkénti kétszázhetvennyolc kilométeres sebességgel képes repülni, és majdnem hatezer méter magasra is fel lehet vele emelkedni.

Kiemelte, annak ellenére, hogy könnyű helikopterről van szó, jelentős terhet képes szállítani. A gépek mellé úgynevezett logisztikai programot is vásárolt a honvédség, így az eszközök műszaki ellátása is biztosított.