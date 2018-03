Hamarosan zöldség-gyümölcs feldolgozó üzem is lesz Berekfürdőn

Hét éve ad munkalehetőséget a Startmunka-program keretében a kertészet az önkormányzat héthektáros területén. Azóta fűthető fóliasátraik is vannak, most pedig zöldség-gyümölcs feldolgozóüzemet építenek, hogy maguk dolgozzák fel a megtermelt javakat. Molnár János polgármester szerint fontos a falunak a több lábon állás, hiszen csak az idegenforgalomra nem építhetnek.

– A település régebben több lábon állt munkalehetőség szempontjából – mondja a vezető. – Az üveggyár megszűnése nagyon nagy érvágás volt Berekfürdőnek és a környező településeknek, hiszen sok embert foglalkoztatott az üzem.

– Ma az idegenforgalom, a turizmus az, ami közvetlen vagy áttételesen munkalehetőséget biztosít a falunak. Itt is vannak fejlesztések, most a Park étterem újul meg, amitől komoly minőségi változást várunk. Ez a magánberuházás nagyon kell a településnek – vélte a polgármester.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

– A képviselőkkel arra törekszünk, hogy a turizmuson kívül más munkalehetőségek is legyenek a községben. Az ipar egy német–magyar vállalkozás keretében van jelen, az üzemben 15 dolgozót foglalkoztatnak.

– Van néhány nagyobb mezőgazdasági vállalkozás is a faluban. Olyan farm is létezik, ahol őshonos állatokat lehet megnézni, s sajtkészítést is bemutatnak.

– Önkormányzatunk ezenkívül is keresi a munkalehetőségeket. Amikor elkezdődött a Startmunka-program 2012-ben, a kertészettel indítottunk. Azóta van öt munkást alkalmazó térkőgyártó üzemünk is – sorolta a településvezető.

Mára a héthektáros kertészetben fűthető fóliasátrakat állítottak fel. Ezeket a gyógyvíz kísérőgázával fűtik. Megoldott a terület nyári öntözése, s kiépítették a szociális épületeket is.

– A kertészetnél elejétől fogva látszik, hogy csak a közétkeztetésnek és a napi piacra termelni nem gazdaságos. Több tíz tonna termett a 25–26-féle növényből.

– Tavaly nagyobb mennyiségben volt fűszerpaprikánk, amiből 800 kiló jó minőségű őrölt paprikánk lett. Emellett a virágosításba is bekapcsolódtunk, a virágmagokat januárban elültettük, de egyéb palántákat is nevelünk. Ezeket folyamatosan ültetjük a fűtött fóliákba – mondta a vezető.

– Keressük a lehetőséget a továbblépésre, hiszen ha fel tudjuk dolgozni a megtermelt javakat, az eltarthatóság is jobb lesz és többet is kaphatunk értük. Nyertes pályázatból épül egy zöldség-gyümölcs feldolgozó üzem, ahol öt főt tudnunk pluszban foglalkoztatni a kertészetben dolgozó 17 emberen kívül.

– Aszalványokat, szörpöket, lekvárokat fogunk készíteni, de konyhakész zöldségek is lesznek. A feldolgozóban egyrészt nagyobb kiszerelésű termékeket állítunk elő, amit közétkezetés, szállodák, éttermek részére értékesítünk.

– Másrészt a kis kiszerelésűeket a fürdőbe, szállásra érkező vendégeknek értékesítenénk.

– A csomagolással a gyógyvízre, Berekfürdőre utalnánk. Gondolkodunk olyan helyi termék előállításán is, ami csak Berekfürdőre jellemző. A csomagolás itt is berekies lenne – sorolja terveiket Molnár János.