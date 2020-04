Hangjával hódítja meg közönségét a diáklány

Ezt a cikket egy megyei középiskolás írta a tavaszi Sajtó és Tanulás elnevezésű program keretében. A kialakult helyzetre való tekintettel a versenyt elhalasztottuk, ám a már elkészült anyagokat folyamatosan közöljük hírportálunkon.

A tizenhét éves hajnóczys diáklány, Vincze Hajnalka óvodáskora óta énekel. Több rendezvényen szerepelt már, ilyen például a szolnoki DAL Fesztivál.

– Már oviskoromban is szerettem a zenét, népdalokat énekeltem. Körülbelül negyedik osztályos lehettem, amikor Adele Rolling in the Deep című számát elénekeltem itthon, és a szüleim is meglepődtek rajta, hogy milyen jól sikerült, ezért beléptem az iskolai kórusba. Aztán egyik iskolatársammal versenyekre jártunk, felléptünk a templomban és a testvériskolában, de mentem zsoltáréneklő versenyekre is szólóban. Nyolcadikban bandát alapítottunk. A kétpói lekvárfőző verseny volt a legelső koncertem, de sajnos a zenekar felbomlott. Aztán bekerültem a Hajnóczyba, ahol az igazgató egy próba közben felfigyelt a hangomra, ezáltal az iskolai előadásokon, nyílt napokon is énekelhettem. Sőt, az énektanárom javaslatára még a Kiugrón is részt vehettem – mesélte Hajnalka.

– Tizedikes voltam, mikor egy szandaszőlősi zenekar, a Sky Riderz felkeresett, és azóta énekelek a bandában. A tetőpont az volt, mikor pár feldolgozással kiálltunk a szolnoki DAL színpadára. Habár nem ez volt az első hivatalos fellépésünk, de nagy lépés volt a zenekar és az én életemben is, hogy ismertek legyünk. Nem akarom abbahagyni a zenélést, továbbra is ezzel szeretnék foglalkozni – mesélte Hajni.