Harc a pollenekkel: csúcson a terhelés

Megyénk nagy részén másodfokú pollenriasztás van érvényben, ami azt jelenti, hogy nagyon magas a parlagfű virágporának koncentrációja. Helyenként azonban nálunk is extrém magas terhelésre számíthatnak az allergiások, a tetőzés szeptember elejére várható.

– Vény nélkül kapható gyógyszerekkel, orrspray-vel és most már homeopátiás szerrel is próbálkozom, ez most úgy érzem, talán jó… – egyebek mellett így próbálja enyhíteni allergiás tüneteit Váci Melinda.

– A kétgyermekes anyuka első kisfia születése után tapasztalta először a kellemetlen tüneteket, amikor győri otthonából vonattal utazott szülővárosába, Szolnokra. Mióta végleg hazaköltözött, azóta minden évben megkeseríti életét nyár közepétől a parlagfű-allergia, egészen az első hidegek beálltáig.

– Nem bírtam tovább… Idén először beadattam magamnak az allergia elleni védőoltást a körzeti orvossal – mesélt kálváriájáról Szabó Sándor. A szolnoki férfi is régóta szenved a parlagfű-allergiától, már minden vény nélkül kapható készítményt kipróbált. Idén először hiába. A vakcina azonban sokat segített az állapotán.

– Mióta beadattam, még csak egy nap telt el, de már sokkal jobban érzem magam. Azt nem mondom, hogy teljesen tünetmentes vagyok, de ez az állapot már elviselhető. Előtte rettenetes volt az élet. A legnagyobb gondom az volt, hogy nem tudtam aludni, nem kaptam levegőt. Minden reggel kialvatlanul ébredtem…

Nem véletlenül szenvednek ennyire most az allergiások. A száraz, meleg időjárás miatt megyénkben is nagyon magas, helyenként extrém magas a parlagfű pollenjének koncentrációja. Emiatt az érintettek igen erős tüneteket éreznek, és emelkedik az asztmás tünetek jelentkezésének valószínűsége is.

– Szeretném hangsúlyozni, hogy legalább egy alkalommal szükséges szakorvosi vizsgálat a diagnózis felállítása az egyéb, hasonló tünetekkel járó kórképek elkülönítése miatt, valamint a terápiás lehetőségek konzultálása céljából – figyelmeztette az érintetteket dr. Bíró Margit, a Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet pulmonológiai osztályának megbízott osztályvezető főorvosa.

– A vény nélkül kapható készítmények egy részének, például a lohasztó hatású orrspray-k, az érszűkítő hatású szemcseppek tartós, hét- tíz napon túli alkalmazása káros következményekkel is járhat. Ezért a korrekt kezelés beállítása mindenképpen orvosi kompetencia – figyelmeztette az érintetteket a főorvos, aki néhány jó tanácsot is adott az allergiától szenvedőknek.

– Pollenszezonban a megfelelő életmód kialakításában segít az időjárás- és pollenjelentés rendszeres követése. A beteg ilyenkor kerülje a magas pollenszennyezettségű, illetve gyomos helyeket, lehetőleg keveset tartózkodjon a szabadban.

– Rendszeresen mosson hajat, naponta többször kezet és arcot, viseljen napszemüveget. Magas pollenszám esetén tanácsos csukott ablakok mellett zárt térben tartózkodni, ebben az időszakban célszerű a ruhákat zárt térben szárítani, szűrőberendezést, légkondicionálót alkalmazni – tette hozzá a szolnoki szakember.