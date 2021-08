Harmadszor kapta meg az Idősbarát önkormányzat címet Mezőtúr

Mezőtúr városvezetése igyekszik kiemelten figyelni a településen élő idős emberekre, munkájuk elismeréseként a megyei közgyűlés Idősbarát önkormányzat címmel ismerte el az önkormányzatot. Az államalapítás ünnepe alkalmából több kitüntető díj is került a városba.

– Az idős emberekkel való törődés számos dologban nyilvánul meg nálunk. Tudni kell, hogy Mezőtúron nagyon sok nyugdíjasklub működik, a számuk húsz-harminc közé tehető. Több közösséget is tagjainak közös betegsége hívott életre és tart össze a mai napig. Itt említhető például a daganatos betegek, a mozgássérültek, valamint a cukorbetegek klubja – vázolta a polgármester, aki hozzátette, hogy számos szervezetet az önkormányzat is támogat.

– Mindez persze nemcsak pénzbeli, hanem egyéb segítséget is jelent. Működnek a településen népdalkörök, énekkarok, amelyek a helyi kultúra területén alkotnak maradandót, rájuk is odafigyelünk. Ugyanakkor az idősek nappali ellátása érdekében is dolgozik az önkormányzat – emlékeztetett Herczeg Zsolt, akit nagy büszkeséggel tölt el, hogy elismerték őket, ráadásul már harmadik alkalommal kapta meg a nívós elismerést a település.

– A településvezetés persze nem csupán az idősekre fókuszál, a fiatalokat is megcélozza.

Különféle sporteszközökkel fejlesztjük a közterületeinket, és igyekszünk olyan programokat megvalósítani, amelyek az ifjúságnak szólnak. Ilyen például az East Fest nevű könnyűzenei fesztivál is, melynek kapcsán együttműködünk a szervezőkkel – folytatta a településvezető.

Herczeg Zsolt arról is beszámolt, hogy az odaítélt díj talán értékesebb, mint a korábbiak. Annál is inkább, mivel a koronavírus-járvány tetőzésekor a szépkorúak a szokottnál is nagyobb figyelmet igényeltek. Éppen ezért a veszélyhelyzet alatt a polgármesteri hivatal folyamatosan tartotta a kapcsolatot a klubvezetőkkel, és a helyi televízióban is hírelték, hogy ha bárkinek segítségre van szüksége a mindennapi ügyek intézésében, feltétlenül jelezzék azt.

Az államalapítás ünnepe alkalmából az önkormányzat mellett közösségeket, munkájukkal kiemelkedő személyeket is díjaztak, több elismerést is „hazavihettek” Mezőtúrra.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat megyei pedagógiai díjjal tüntette ki Tar Anikó Annát, a Mezőtúri Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Kossuth Lajos Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolájának vezetőjét. Dr. Krizsán Józsefnének pedig a Magyar Érdemrend lovagkeresztje kitüntetést adományozta Áder János, Magyarország köztársasági elnöke. A városért sokat dolgozó hölgy példaértékű pedagógusi pályafutása, valamint a fiatalok természettel kapcsolatos ismereteinek elmélyítését szolgáló szervezőtevékenysége elismeréseként érdemelte ki a magas rangú állami díjat.