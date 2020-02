Hárman részesültek Civil Díjban a szakmai fórumon Szolnokon

Hazánkban 1997 óta február 1-jén tartjuk a civilek napját, melynek célja, ráirányítani a figyelmet a civilekre, bemutatni munkájukat.

Számos területet felölelve, megyénkben is közel kétezer szervezet működik. E jeles napról a megyeszékhelyen is megemlékeztek.

A civilek napja alkalmából a megyei Civil Információs Centrum (CIC) címbirtokosaként a Contact Mentálhigiénés Konzultációs Szolgálat díjátadóval egybekötött információs rendezvényre hívta a megyei szervezetek képviselőit pénteken. A megyeházán tartott szakmai fórumon vázolták a CIC 2020–2022 közötti időszakra vonatkozó terveit. A szakmai programok és a már jól bevált tanácsadási rendszer mellett szakmai napokat is szerveznek a hároméves ciklusban, valamint új szolgáltatásokat is terveznek bevezetni.

Újdonságként jelenik meg, hogy a havi hírlevelek mellett az évente tartott négy nagy rendezvényükről (Civil Kavalkád, Kárpát-medencei Civil Konferencia, Megyei Civil Konferencia, Civil Díj-átadó) mellékletben audiovizuális (videó) összeállítást is küldenek. Az első alkalommal múlt évben adományozott megyei Civil Díjat minden évben átadják az arra érdemesnek ítélt, civil szektorban tevékenykedő szervezeteknek és személyeknek. Mindezeken túl sajtóreggeliket is szerveznek, ahol a civil szervezetek vezetői előre tájékoztatják a sajtó képviselőit a nagyobb programokról, ezzel biztosítva, hogy nyilvánosságot kapjanak ezek az események.

Ismertették az Országos Civil Kérdőív eredményeit is. A Miniszterelnökség Civil Kapcsolatok és Társadalmi Konzultáció Főosztálya kezdeményezésére 2019. november és 2020. január között azzal a céllal zajlott országos szintű online véleményfelmérés, hogy pontosabb képet alkothassunk a CIC-hálózat által nyújtott szolgáltatások ismertségéről, a civil szervezetek működési környezetét befolyásoló körülményekről, valamint az esetleges fejlesztendő területekről. A válaszokból az is kiderült, a CIC-ektől a pályázatok megírásában, a jogi kérdésekben és a könyveléshez kértek a legtöbben segítséget, amit kiválóra értékeltek.

Szó esett arról is, hogy az országos hálózattal együtt a megyei CIC is részt vesz a Falusi Civil Alap népszerűsítésében. A kormány kiemelt figyelmet fordít a megfelelő helyi ismeretekkel, kötődéssel rendelkező, kis településeken működő, értékteremtő civil szervezetek támogatására, és ehhez a 2020. évi Magyar Falu Program új eleme, a Falusi Civil Alap nyújt hátteret ötmilliárd forint forrásösszeggel. A szervezetek a 2021. június 30-ig tartó időszakra infrastruktúra-támogatásra vagy programszervezési támogatásra nyújthatnak majd be pályázatot.

Díjátadó ünnepség

A civil szektorban tevékenykedők elismerése a megyei CIC Civil Díjat alapított. Ezt minden évben olyan megyei civil szervezetek, illetve magánszemélyek kaphatják, akik kiemelkedő tevékenységet végeztek a megyénkben, valamint Szolnokon. Ez alkalommal három elismerést ítéltek oda.

Deák Jánosné 2000 februárjától a Szolnok Városi Klubok és Nyugdíjasok Érdekvédelmi és Kulturális Egyesületének elnöke, alapító tag, 1999-től 2005-ig a Nyugdíjasok Országos Szövetsége ellenőrző bizottságának elnöke. A Városi Idősügyi Tanács alapító tagja. A Civil Tanács tagjaként mozgósítja a nyugdíjasokat az egyesületi programon kívül a városi rendezvényekre is. Négy éve működik a Szépkorúak Akadémiája, és húsz éve töretlen siker a Derűs Órák műsoros rendezvényük. Emellett számos programot szerveztek. Jelenleg húsz nyugdíjasklub és harmincegy egyéni tag tartozik hozzájuk, mintegy hétszáznegyven fő alkotja az egyesületet.

A Kisújszállási Városvédő és Szépítők Egyesületének előegyesülete 1934-ben alakult, 1948-ban elérte a betiltási hullám, majd 1987-ben alakult újjá. Városrendezési és építészeti, várostörténeti és honismereti, természeti és környezetvédelmi, ifjúsági szakosztállyal kezdte meg működését. Ma százhatvanegy fő természetes személy és három jogi személyiség tagjuk van. Nyáron szerveznek városszépítő tábort gyerekeknek és felnőtteknek. Az országban egyedülálló, hogy harminchárom éve folyamatosan van ifjúsági táboruk.

Országos szinten a tevékenységüket a Kisújszállás, Karcag, Túrkeve közös rendezésében megvalósult Város- és Faluvédők Országos Találkozója 2004-es rendezvénye tette ismertté. A több szálon font kötél erősebb című kiadvány is az ő nevükhöz fűződik. Résztvevői a Műemléki világnapnak is. Egyesületi tagok szerkesztik a a Kisújszállási Nagykun Kalendáriumot. Népszerű a városismertető füzetük. Megkapták Kisújszállás Pro Urbe díját, és a Koós Károly-díjat is.

Demény István a Bereczki Máté Gazdakörben korábban elnökként, majd alelnökként tevékenykedett. Számos kirándulást szervezett, jelentős szerepet vállalt az egyesület honlapjának létrehozásában. Nemzetközi borversenyeken borbírálóként segítette a rendezvények sikerét. Évek óta részt vesz a Beregszászi Borfesztiválon is. Idegenvezetőként is tevékenykedett. Óvoda- és iskolakert programokat szervezett Szolnokon.

Rendezvényeken ismeretterjesztő tevékenységet folytat a fiataloknak. Tagja a Civil Tanácsnak, az oktatási és kulturális bizottság delegáltjaként segédkezett a munkában. A megyei önkéntes központ egyik legaktívabb tagja. Nevéhez fűződik a határon túli kapcsolatok szervezése. A Beregszászi Járási Máltai Szeretetszolgálatnak is végez önkéntes munkát. Egzotikus tájakról, kultúrákról tart képes úti beszámolót, számos fotókiállítása volt már.

– Pár percig szinte levegőt sem kaptam, mikor megtudtam, hogy én kapom ezt az elismerést – vallotta meg Deák Jánosné. – Nagyon-nagyon örültem, mivel azt gondoltam, biztos akadnak a számos megyei civil szervezetből olyanok, akiket méltóbbnak tartanak a díjra. De azt is tudom, hogy amit mi csinálunk, az országosan egyedülálló, és örülök, hogy ezt mások is elismerik. Továbbra is töretlenül dolgozom az egyesület érdekében, már készen van a 2020. évi programunk.

– A mi egyesületünk egy jól működő civil szervezet, de egy kis városban vagyunk, így nem gondoltuk, hogy megyénkben a sokkal nagyobb és jól működő civil szervezetek közül éppen minket fognak választani – árulta el Tatár Zoltán, a Kisújszállási Városvédő és -Szépítő Egyesületének elnöke.

– Kis szervezet vagyunk, de annál nagyobb lelkesedéssel dolgozunk a környezetünkért. Ez a díj nagyon sokat jelent számunkra, mivel civilek adják civilnek, és ők tudják igazán, mekkora munkával és áldozattal jár eme feladatok elvégzése. Most lendületben vagyunk, 2018-ban az önkormányzatnak köszönhetően kaptunk egy épületet is, ahol helyi szinten tudunk egy civil házat üzemeltetni. Segítünk a kisebb civil szervezeteknek, ettől mi is új lendületet kapunk!

– Már maga a jelölés is meglepett – nyilatkozta Demény István. – De tudni kell, hogy amit végeztem, az egy kollektív munkának a része, hiszen csak úgy lehet önkénteskedni, ha megvan az elismerés mellett a háttér is. Jó dolog, hogy tevékenységemnek vannak társadalmi szinten is értékelhető eredményei. Idén már nem vállaltam az alelnöki tisztséget, de a társadalmi kapcsolatokat továbbra is én fogom kézben tartani, és én fotózom a gazdakörnek. Emellett a CIC programjaiból is kiveszem a részem, a Beregszászi Járási Máltai Szeretetszolgálatnál nyári táboroknál működöm közre, és élménybeszámolókat továbbra is tartok.