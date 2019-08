Harmincöt éve vannak jelen a megye művészeti életében

Három és fél évtized nem kis idő egy civil szervezet életében. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Népművészeti Egyesület idén ünnepli fennállásának 35. évfordulóját. E jeles alkalomról tiszavárkonyi székhelyükön, a tagok munkáiból összeállított színvonalas kiállítással emlékeznek meg.

A szombati ünnepélyes tárlatmegnyitót felemelő hangulat jellemezte, rengetegen gyűltek össze a Közösségi Színtérben. Az ünnepség a kunhegyesi, húszéves Búzavirág Népdalkör és a Hajdina Citeraegyüttes hódmezővásárhelyi és felvidéki népdalcsokrával kezdődött. Kenyeres Sándorné és Hegedűs István, Tiszavárkony polgármestere köszöntötte az érdeklődőket.

A kiállítást Komjáthi Tamásné, a Népművészeti Egyesületek Szövetségének alelnöke, a Tolna Megyei Népművészeti Egyesület elnöke, szövő népi iparművész nyitotta meg. A jeles évfordulót ünneplő egyesületet a Hajdú-Bihar Megyei Népművészeti Egyesület elnöke, Hubert Erzsébet is méltatta.

Az augusztus 25-ig megtekinthető kiállítás negyven egyesületi tag több mint kétszáz alkotását tárja a kíváncsiskodók szeme elé. Láthatók itt a teljesség igénye nélkül fazekasmunkák, különféle fafaragványok, csipkék, hímzések, kézzel szőtt szőnyegek, szalma- és csuhéjátékok, fűzvesszőből készült tárgyak, népi ékszerek, bőrműves alkotások, kovácsoltvasak, de még mézeskalácsok is – betekintést nyújtva megyénk népi alkotóművészetének gazdag világába.

Az egyesület, amely a tárgyalkotó népművészet és a népi kézművesség hagyományainak, szellemi értékeinek, valamint technikai tapasztalatainak felelevenítését, ápolását és továbbörökítését tűzte ki elsődleges céljául, 1984. de­cember 1-én alakult meg, az országos Népművészeti Egyesület Szolnok Megyei Szervezeteként, 43 taggal.

A tagság, amely rövid időn belül elérte a közel száz főt, az egyesületi élet elindítása után nem sokkal úgy határozott, szükségük van egy olyan helyre, mely szervezetük otthonául szolgál, továbbá teret biztosít népművészeti eseményeknek, táboroknak, ezért alkotótelepet hoz létre. A kezdeményezést sokan támogatták, így az alkotók aktív közreműködésével felépülhetett a tiszavárkonyi Népművészeti Alkotótelep, mely az évek során számos rendezvénynek, programnak adott otthont. Sajnos azonban 2016 szilveszterén egy tragikus esemény beárnyékolta az egyesület életét, melyről lapunk hasábjain is olvashattak: a telep főépülete, az alkotóház teljesen leégett az ott tárolt kézműves alkotásokkal és a szervezet dokumentációival együtt.

Az azóta eltelt időszakban az újjáépítés feltételeinek megteremtésén fáradoztak, adománygyűjtésbe kezdtek, össze is gyűlt a számlájukon két és fél millió forint. Ez viszont még kevés az alkotóház újjáteremtéséhez, így folyamatosan keresik a pályázati lehetőségeket.

Az élet mindezek ellenére sem állt meg, hiszen tevékenységük telephelyükön kívül is zajlik. Minden évben ott vannak a tárgyalkotó népművészet kiemelkedő seregszemléjén, a Mesterségek Ünnepén, részt vesznek a megye településein rendezett népművészeti vásárokon, felkérésre kézműves-foglalkozásokat tartanak. Alkotóik országos szakági konferenciákon és kiállításokon képviseltetik magukat, sőt maga az egyesület is szervez szakmai konferenciákat Szolnokon, kiállításokat a megye településein. Idén képzést is szerveztek és kézműves szakköröket tartottak.

– Megyénk nagy múltú kultúrájának egyik pillérét mindmáig a hagyományőrzés, a hagyományok elevenen tartása, az értékek ápolása jellemzi. A mai tárgyalkotó népművészek keze nyomán továbbél az évszázados stílus- és formakincs, továbbélnek a tárgyakat díszítő „beszédes” motívumok, mert a régi mesterségeket felelevenítő fafaragók, hímzők, csipkekészítők, szalmafonók és a többiek nemzedékről nemzedékre hagyományozták és ma is továbbadják elődeik tudását – emelte ki Kenyeres Sándorné elnök.