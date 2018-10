Három hónapig Szudánban volt túsz a magyar békefenntartó

„Ott állsz szemben egy géppuskával, és az jár a fejedben, hogy ha kell, akkor csináljátok, lesz, ami lesz, ne húzzuk az időt…” – ezt gondolta, amikor fogvatartói az arcába nyomták a fegyvert. Filmbe illő elrablásáról, fogságának körülményeiről és megmeneküléséről is beszélt hírportálunknak Papp István békefenntartó nyugállományú alezredes a minap, egy szolnoki konferencián.

– Este nyolc óra volt, éppen lefekvéshez készülődtünk… Négy fegyveres jött be a házba, az őr ugyanis, akit mi fizettünk és az ENSZ képzett ki, beengedte őket. Magyarul, eladott bennünket. Nem volt mese, azt kellett csinálni, amit mondtak. Megkötöztek, majd a saját szolgálati autómba beültettek engem és egy szerb rendőrt. Bár volt még három pakisztáni is az épületben, mivel elkezdtek imádkozni, őket nem bántották, csak bezárták a vécébe. A temető felé indultunk a lesötétített autóval, menet közben egy kanyarban a szerb rendőrnek sikerült kigurulni, de én a hátsó részben voltam összekötözve, esélyem sem volt menekülni – idézi fel elrablásának estéjét Papp István.

2010. október hetedikét írunk, a helyszín a nyugat-szudáni Dárfúr tartomány. Ekkor kezdődött a magyar békefenntartó három hónapon át tartó kálváriája.

– Tizenkét órán keresztül kocsikáztattak. Szudánból először a szomszédos Csádba vittek át, majd amikor úgy érezték, lecsendesültek a dolgok, visszavittek a szudáni területre, ahol akkor nem volt kormányjelenlét, különböző szabadcsapatok garázdálkodtak.

Fogvatartóim igazából nem is a kormánytól féltek, hanem attól, hogy más szabadcsapatok rabolnak el, és ők kapják majd értem a váltságdíjat.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Utólag tudtam meg, hogy a szudáni hadsereg katonái voltak, akik a békekötés után már nem kaptak fizetést. Ezért alakítottak egy szabadcsapatot, és úgy döntöttek, hogy elrabolnak egy békefenntartót – lehetőleg egy amerikait – váltságdíjat kérnek, és abból a pénzből majd vígan élnek… – mondja elrablóiról.

– A szabad ég alatt voltam egész végig. Állandóan mozgásban voltunk, minden második nap legalább tíz-tizenöt kilométert tettünk meg. Ezzel tudták biztosítani, hogy nem talál meg engem a többi szabadcsapat. Voltak lövöldözések, előfordult, hogy a tüzet el kellett oltani és csendben kellett maradni, nem lehetett megmoccanni, ameddig a veszély el nem múlt.

– A szabály az volt, hogy az én feladatom annyi, hogy egészséges maradjak. Ha beteg leszek, meghalok. A többiről, a biztonságomról, az ételről ők gondoskodnak, és ők folytatják a tárgyalásokat. Ehhez tartottuk magunkat, ezért is vagyok most itt. Két hét múlva, amikor kiderült, hogy katona vagyok, láncot raktak a lábamra. Ez a kilencvennyolc szemből álló lánc három méter hosszú volt – mesél fogvatartásának körülményeiről.

Elrablóinak egy hónap kellett ahhoz, hogy megértsék, nem amerikai, hanem magyar túszuk van.

– Ezzel a váltságdíjam az egymillió dollárról azonnal lemenet kétszázezerre. Addig mindennap kaptam húst, ez lecsökkent heti egy húsos ebédre. Rizst kaptam, meg hagymát, vizet mindig adtak.

A második hónap végén még mindig nem mozdultak előre a tárgyalások. Az emberrablók ekkorra megunták, hogy még mindig nem kapták meg a váltságdíjat. Ekkor következett el Papp István fogvatartásának legszörnyűbb pillanata.

– Eljátszották, hogy kivégeznek, bár azt akkor én nem tudtam, hogy ez nem valóság. Senkinek nem kívánom…, én azóta nem hiszek abban, hogy ha ilyen szituációba kerül az ember, akkor lepereg előtte az élete. Ott állsz szemben egy géppuskával, és az jár a fejedben, hogy ha kell, akkor csináljátok, lesz, ami lesz, ne húzzuk az időt… visszakoztak, azt mondták, öregembert és ártatlant a muzulmán nem végez ki, de most felhívjuk az ENSZ-t és mondjam el nekik, hogy mi történt velem. Azt is, hogy legközelebb már nem lesz visszaút. Felhívtam őket, de semmi nem változott.

Az idő csak telt, közeledett a karácsony. Istvánt azzal biztatták, az ünnepekre már otthon lesz a családjával.

– Tizennégyen voltak állandóan körülöttem. Akaratlanul kialakul ilyen helyzetekben egy személyes kontaktus. Volt, akivel szimpátia, volt, akivel ellenszenv, ami csak romlott idővel, mert még mindig nem kapta meg a pénzét. Azok, akik kicsit közelebb álltak hozzám, súgtak, hogy nyugodjak meg, a tárgyalások jó irányba mennek.

– Azzal biztattak, hogy karácsonykor már otthon leszek a családdal, csak jöjjön vissza a „tábornok úr” – így hívták a vezetőjüket –, mert hazament Líbiába. Akkor várta a második gyermeke születését, csakhogy a baba később jött, így nem jött vissza karácsonyra.

Január negyedikén viszont visszajött, és akkor már súgták, hogy István, jön a helikopter, és hazamehetsz a tieid közzé. És valóban! 2011 január ötödikén reggel, amikor felkeltem, megkaptam a szokásos teás kávét. Elkezdtem összehajtogatni az ágyneműmet, de azt mondták, hogy nem kell.

– Hozzátették, hogy séta… Ilyenkor az ember sok mindenre gondol. Miért visz el engem egyedül egy katona? Mi lesz velem? Hiába mondták, hogy jön a helikopter, hallottam már tőlük sok mindent. Olyan öt-hat kilométeres séta után elérkeztünk egy szikla mögé, ahol vártunk. A katona megkapta a jelzést, majd kivezetett egy gyalogösvényre, ahol mutatta: „Látod azt a fehér terepjárót? Fuss!”

– Megfordult a fejemben, mi van akkor, ha eladtak egy másik bandának, mert ők nem kapták meg a váltságdíjat. De azért futottam.

A szudáni titkosszolgálat emberei fogadtak, elkísértek egy helikopterhez, és amíg a gép le nem szállt az ENSZ-székháznál, nem tudtam még biztosan, hogy ki kivel van. Csak amikor már megláttam a kollégákat, a parancsnokot, akkor hittem el, hogy vége. Nem voltak rémálmaim, normálisan kijöttem belőle, szerencsém volt. Egyrészt a katonai képzés is segített, az is, hogy láttam egy-két dolgot már a világban, így tudtam túlélni. Emellett a szabadulásom után több mint ötven beszámolót tartottam, ami a legjobb módszer egy ilyen esemény feldolgozására…

Egy jóslat is erőt adott neki a nehéz helyzetekben

– A szudáni misszió előtt Nepálban teljesítettem szolgálatot, ahol volt lehetőségem találkozni a király asztrológusával. Megkérdeztem tőle azt is, mennyi ideig élek majd. Ő azt mondta, bőven nyolcvanéves korom után fogok meghalni. Olyan dolgokat is mondott, amelyet elvileg rajtam kívül senki nem tudott. A fogság ideje alatt gyakran eszembe jutott ez a jóslat. Egyebek mellett ez a mondat tartotta bennem a lelket, reményt adott, hogy túlélem – meséli Papp István. Azt mondja, emellett, miután az utolsó negyven napban már nem tudott semmilyen életjelet adni, és úgy érezte, hogy az ENSZ is lemondott róla, az a magyar közmondás is éltette, hogy „akinek a halálhírét keltik, sokáig fog élni.”