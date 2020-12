Három új ZLIN motoros kiképző repülőgép érkezett Szolnokra

Újabb három ZLIN Z-242L típusú motoros kiképző repülőgép érkezett az MH 86. Szolnok Helikopter Bázisra a honvédelmi és haderőfejlesztési program részeként a meglévő négygépes flotta erősítésére szombaton.

2017 márciusának végén érkezett meg az első kettő új, kétszemélyes, modern, motoros kiképző repülőgép az alakulathoz, ezekkel a kiöregedett JAK-52-es típusú repülőgépeket váltották le a kor követelményeinek és színvonalának megfelelő oktató-kiképző repülőgépekre. Az első két gépet további kettő, de már négyüléses Z-143Lsi felderítő és futár repülőgép követte 2018 márciusában.

A repülőgépekkel az óta is zajlik a magyar katonai pilótajelöltek repülő képzésének első lépcsőfoka, azonban időközben újraindult a hazai felsőfokú pilótaképzés a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Karán, mellette pedig folyamatos a magyar repülőgép-vezető jelöltek szolnoki felkészítése is a NATO kanadai repülőképzésére (NFTC – NATO Flying Training in Canada), ami szintén a ZLIN repülőgépekkel zajlik, így szükségessé vált újabb repülőgépek beszerzése.

Ennek megfelelően szombaton, dél környékén a három Z-242L típusú repülőgép a csehországi gyártótól átrepülve érkezett meg a szolnoki katonai repülőtérre.

Dr. Benkő Tibor honvédelmi miniszter egy korábbi budapesti sajtó-háttérbeszélgetésen elmondta, négy új ZLIN típusú kiképző repülő érkezik még ebben az évben, így a mostani három gépet várhatóan egy negyedik követi majd, mellyel nyolcgépes flottára növekszik a Magyar Honvédség motoros kiképzőgép flottája.