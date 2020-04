Hárommillió forintot gyűjtöttek össze az abonyiak

– Eddig 3 millió 83 ezer forint gyűlt össze a koronavírus-járvány elleni védekezésre. Van, aki nagy összeggel, egymillió forinttal támogatta az ügyet. De olyan vállalkozás is akadt, amely maszkokat és félmillió forintot ajánlott fel – közölte hírportálunkkal a városháza sajtóreferense. Lőrinczy Veronika hangsúlyozta, végtelenül hálásak minden segítségért, s az látszik, ebben az időszakban páratlan összefogás tapasztalható a településen. A jótékony célra ugyanakkor továbbra is várják a felajánlásokat az 11600006-00000000-17969101 számú bankszámlaszámon.

Húsvétkor sem állt meg a jótékonykodás a településen. Akkor ötven önkéntes vitt háztartásonként két kiló lisztet és harminc darab tojást összesen 360 háztartásba. A tojásokat az egyik helyi vállalkozás ajánlotta fel, a lisztet pedig egy abonyi gazdálkodó. Mellettük számos magánszemély és cég kínált fel maszkokat, fertőtlenítőszereket, egyéb védőfelszereléseket, tartós élelmiszereket.

– Szinte lehetetlen mindent felsorolni. Még mobileszközök is érkeztek felajánlásként, melyeket a tanulók otthoni, digitális oktatásához használnak fel – fűzte hozzá a szóvivő. A sajtóreferens rámutatott, kiemelendő a Humán Szolgáltató Központ munkatársainak feladatvállalása, hiszen hozzájuk futnak be az információk minden segítségkéréssel kapcsolatban.

– Ők döntik el, hogy kiknek kell a segítség. Dolgozóik mellett mintegy hetven önkéntes óvodai munkatárs is közreműködik – részletezte Lőrinczy Veronika.

A közelmúltban Cegléd polgármesterétől kapott vetőborsót és vetőbabot a város, melyet Korbély Csabáné, a humánpolitikai bizottság elnöke csomagolt be otthonában, fél kilós adagokba. Ebből pedig nem csak a hátrányos helyzetű családok kérhettek és kaphattak, hanem mindazok, akik vállalták, hogy elültetik kertjeikben a magokat. Azokhoz – ingyenesen – a hivatal portáján juthattak hozzá az érdeklődők.

– Ezenkívül maszkok osztásával is segít az önkormányzat, háztartásonként kettőt lehet kérni, szintén a portán. A piacnál és a nagyobb boltoknál pedig a helyi polgárőrök segítenek hétvégente, és maszkokat, kesztyűket is osztanak a vásárlóknak – foglalta össze a referens.

Házhoz szállítást is kérhetnek

A lakossági zöldhulladékgyűj­tés és kezelés érdekében március 17-től zöld zsákokat lehet vásárolni a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálatán. Lőrinczy Veronika, a városháza sajtóreferense elmondta, az NHSZ-től beszerzett zsákok ára a hulladékdíjszabásnak megfelelően száz forint darabonként. A zsákos hulladékgyűjtés mellett a háztartási komposztálást is támogatja ebben az időszakban az önkormányzat. Folytatódik az ősszel megkezdett komposztálóláda program is. Háztartásonként egy műanyag láda vehető át térítésmentesen április 17-től az ABOKOM Nonprofit Kft. telephelyén. A 65 év feletti lakosok pedig telefonon vagy e-mailben is kérhetik a komposztáló ládák házhoz szállítását.