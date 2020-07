Hasznos tanácsokat kaptak az életmódtábor résztvevői

A higiéniai előírásokat figyelembe véve, az összejövetelekre vonatkozó szabályok betartásával a Törökszentmiklósi Cukorbetegekért Egyesület megszervezhette idei életmódtáborát. A háromnapos eseményen harmincöt fő vett részt.

– Az ellenőrzés alapján szerencsére mindenki egészséges volt, így teljes létszámmal vághattunk bele az eseményekbe. Ezúttal is számos szakmai programunk volt, az előadásokon szó esett a cukorbetegség kialakulásáról, veszélyeiről, de kaptunk tanácsokat az esetleges túlsúllyal és a terápiás életmóddal kapcsolatban is. Na és persze beszélgettünk az esetleges szövődmények felismeréséről, valamint kezeléséről is, hiszen ezek esetünkben egyéb komoly betegségeket is jelenthetnek – kezdte beszámolóját Buzás Sándorné.

Az egyesület elnöke kiemelte, hogy a tábor idején szűrővizsgálatokat is végeztek, folyamatosan mérték a résztvevők vércukor-, koleszterin- és véroxigénszintjét, vérnyomását.

– Ételeinket a Bercsényi Miklós Gimnázium konyhájában készítették és szállították a helyszínre. Természetesen odafigyeltünk a vércukorszintre, azt étkezés előtt és után is megmértük azt. Szem előtt tartottuk a mozgás jelentőségét is, tornagyakorlatokkal mozgattuk meg az ülésben „elfáradt” izmainkat. Különlegességként agykontroll és meditáció színesítette a programot – számolt be a részletekről az egyesület elnöke, aki reméli, hogy a táborban részt vevők hasznosítani tudják az ott kapott ismereteket a mindennapokban.

A tábor a Törökszentmiklósi Népdalkör közreműködésével, vidám hangulatban, közös énekléssel és megelégedéssel zárult.