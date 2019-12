Hat napra bezárnak a hivatalok és bankok

Rendhagyóan alakultak idén az év végi ünnepnapok, hiszen hat napig pihenhetünk karácsony környékén.

Ezt ne hagyja ki! Halászlét főzne karácsonyra? Itt biztosan megtalálja a legjobb receptet!

Ennek sokan örülnek, ugyanakkor számolni kell azzal is, hogy hétfő délutántól egészen harmincadikáig zárva lesznek a bankok, és persze az ügyeket sem lehet majd intézni a hivatalokban. Összegyűjtöttük, hogy mire számíthatunk, hol milyen nyitvatartással fogadják az embereket megyénkben

A pénzintézeteknél az elmúlt két szombaton előre ledolgozták az e heti hétköznapi nyitvatartást. Így a mai nap után, csak december 30-án nyitnak ki legközelebb, 31-én pedig rövidített nyitvatartással várják az ügyfeleket.

Ha valaki azt tervezte, hogy az egy hétig tartó munkaszüneti napok alatt intézi majd el mondjuk a lejárt jogosítványát vagy személyijét, érdemes előre tájékozódnia. A kormányablakokban ugyanis keddtől péntekig az ügyfélfogadás szünetel. December 31-én nyolc órától tizenkettőig lehet ügyet intézni, de csak ott tartanak félfogadást, ahol keddenként egyébként is nyitva tartanak. Az adóhivatalban is változik a munkarend, hiszen az ünnepnapokon kívül kedden és pénteken is zárva tart az ügyfélszolgálat. Kunszentmártonban, Mezőtúron, Kisújszálláson és Tiszafüreden pedig az ügyfélfogadás december 31-én elmarad.

Valamennyi posta kedden, pénteken, szombaton és december 31-én is csak legfeljebb délig üzemel. A lottózók is nyitva lesznek kedden és december 31-én, de jellemzően csak délig. A gyógyszertárba is elszaladhatunk még kedden délelőtt vagy kora délutánig, mint ahogy de­cember 31-én is, de 27-én és 30-án is nyitva lesznek. Ünnepnapokon pedig az ügyeletes patikák szolgálják ki a lakosokat.

A bevásárlóközpontoknál és a kisebb üzleteknél csak az ünnepekre korlátozódik a zárvatartás. Kedden a legtöbb helyen délig vagy délután két óráig tartanak nyitva, és de­cember 31-én délelőtt is várják a vásárlókat. A három nagy mobilszolgáltató üzletei szintén csak a piros betűs ünnepeken tartanak zárva.

Az éttermek többsége december 24-én csak az előre megrendelt karácsonyi menüért érkező vendégeket fogadja. A pékségek és cukrászdák azonban kedden délelőtt még általában nyitva tartanak, mint ahogy december 31-én is. A mozik viszont még az ünnepek idején is nyitva lesznek.