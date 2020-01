Hat szakmai díjat adtak át a kultúra napi ünnepségen

Az előző évekhez hasonlóan idén is a magyar kultúra napja alkalmából adtak át a város kitüntető díjait.

A művelődési ház színháztermében tartott ünnepségen elhangzott, hogy a képviselő-testületi döntés alapján hatan érdemelték ki a szakmai elismerések valamelyikét.

– Ezt az emléknapot országszerte számos kulturális rendezvény színesíti, városunkban minden évben, méltán kapcsolódik a rendezvényhez, hogy ilyenkor adjuk át a szakmai kitüntető díjakat. Nagyobb figyelmet szentelünk hagyományainknak, felkutatjuk a múltunkat idéző tárgyi és szellemi értékeket. Tetten érhető a városban a színes kulturális, közösségi és sportélet, melynek szereplői kimagasló eredményükkel öregbítik városunk hírnevét – hangsúlyozta az ünnepségen Hegedűs István polgármester, aki beszámolt a civil szervezetek és intézmények munkásságáról, de szó esett a testvértelepülési kapcsolatokról és a Földvárak találkozójának sikerességéről is.

Az elhivatottságának köszönhetően Arany Jánosné a Tiszaföldvári Népi Díszítőművészeti Kör vezetője kulturális szakmai díjat vehetett át. A nyugdíjas népi hímző ötven éve foglalkozik kézimunkázással.

– Vitathatatlanul nagy szerepe van Emike néninek abban, hogy Bácsföldvár testvérvárosunk lett, ápolja a hazai és határontúli kapcsolatokat, tanítja a fiatal generációt – hangzott el az ünnepségen, ahol kifejtették, hogy elkészült munkái Európa számos országát egyebek mellett Franciaországot, Németországot, Lengyelországot és Szerbiát is bejárták.

A város közszolgálati szakmai díját ebben az évben Budai Gábor a polgármesteri hivatal Adó és Pénzügyi Osztályának munkatársa vehette át. A köztisztviselő több, mint tíz éve dolgozik a településen, részt vett országos kezdeményezésekben, mellyel a munkafolyamatokat könnyítő rendszert dolgoztak ki, valamint új adónyilvántartási rendszer fejlesztettek.

– Az ország számos pontjáról keresik fel tanácsért. Munkáját elkötelezetten, igényesen, nagyon jó problémamegoldó képességgel végzi – hangzott el a méltatóbeszédben.

A szociális területen is szakmai díjat adtak át a kultúra napi ünnepségen. Keszthelyi Lászlóné házi szociális gondozó és öregek napközi otthonának egykori gondozója figyelmességével és szakértelmével érdemelte ki az elismerést. Julika néni hivatását mindvégig alázattal, az ellátottak személyes szükségleteit mindenekfelett szem előtt tartva látta el.

Polgár Istvánné, a IV. számú háziorvosi körzet rendelőjének asszisztense egészségügyi szakmai díjat vehetett át. A városi ügyeleten nővérként a rendelőben asszisztensként dolgozó ápoló betegorientált munkavégzése volt a fő indok a felterjesztéskor.

– Nagyon meglepődtem, de örülök a kitüntetésnek, mégis azt gondolom, hogy főleg az egészségügyben csapatban dolgozunk, így ez nem csak az én, hanem az egész kollektíva elismerése is – mondta Polgár Istvánné.

Az önkormányzat a helyi vállalkozókról sem feledkezik meg. Idén a külföldi érdekeltségekkel rendelkező Time Gold 2006 Kft. ügyvezetői – Bravik Sándor és Bravik Tamás – vehették át a város társadalmi és gazdasági életének díját.

Tiszaföldvár Sport Szakmai kitüntetését a képviselő-testület Tóth Ferencnek szavazta meg. A lótenyésztő, a Tiszaföldvári Lovas Klub Sport Egyesület és a megyei fogathajtó szövetség elnökeként is feladatokat vállaló, a versenyeken vezetőbíróként és pályaépítőként is részt vesz. Nyaranta helyi fiataloknak napközis táborban tanítja meg egyebek mellett azt is, hogyan kell az állatot ellátni. A sokrétű közösségi szerepvállalása és a hagyományok ápolása miatt kaphatta meg az elismerést.