A helyiek igényeinek igyekeznek megfelelni a kisebb települések könyvtárai

Az országos könyvtári napok programjai sokszor becsábítanak olyanokat is a könyvtárba, akik egyébként ritkán fordulnak meg ott. A nagyobb intézmények persze színesebb programkínálattal készültek az elmúlt napokra, és nyilván sokkal bőségesebb a könyvkínálatuk is, élen a szolnoki Verseghy Ferenc Könyvtárral. De vajon hátrányosan érinti-e ez a megyeközponttal szomszédos települések könyvtárait? Hiszen sokan járnak Szolnokra dolgozni, tanulni, és felmerül, nem egyszerűbb-e egyébként is számukra, ha ott keresnek olvasnivalót is?

– Nehéz felmérni ennek hatását, de tudjuk, hogy aki Szolnokra jár dolgozni, az ott is be szokott iratkozni – nyilatkozta Nemes Zsuzsanna újszászi könyvtáros. – A középiskolások egyébként is keveset forgatják a könyveket, az aktív korúaknál meg leginkább a munkarendjük határozza meg, hogy mennyit járnak könyvtárba. Felnőtteknek sajnos mi nemigen tudunk ismert szerzőt hívni író-olvasó találkozóra, hiszen egy olyan, aki bevonzza a népet, elkér 80–100 ezer forintot is. – De olvasóink vannak, sokan inkább nálunk kölcsönöznek, mivel olyan bestsellerek, melyek Szolnokon csak egy hétre vehetők ki, nálunk egész hónapra is. Volt már arra is példa, hogy a szomszédos faluból is beiratkozott hozzánk valaki, mivel nálunk megvolt a keresett könyv, és olcsóbb volt ide átjönnie, mint megkérni könyvtárközi igényléssel a kiadványt – mutatott rá a könyvtáros. HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS Zagyvarékason is vannak, akik helyben is beiratkoznak a Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtárba, miközben Szolnokra is járnak. – Mi is nyitva vagyunk este hatig és hétvégén, az pedig sokkal kényelmesebb, ha csak innen kell hazacipelniük a könyveket – hangsúlyozta Csasztvanné Ballók Éva intézményvezető. – Középiskolás olvasónk nem sok van, főként általános iskolások és az idősebb korosztály jár. A programokra egyre nehezebb behozni az embereket. A középkorosztály szinte semmire nem mozdul, bár zsörtölődnek, hogy „soha nincs semmi”, de ha van, akkor meg nem jönnek el, fásultak, fáradtak. Rákóczifalván akad bőven olvasnivaló a könyvtárban, és programot is gyakran szerveznek, de mint Császiné Csáti Réka, a Varsány Közösségi Ház és Könyvtár vezetője kifejtette, a megyei könyvtárral nem tudnak és nem is akarnak konkurálni. Sokan itt is, ott is tagok, az olvasni szeretők pedig szívesen jönnek a helyi intézménybe. Folyamatosan bővítik a könyvállományt, az olvasók igényéhez igazodva. A Szajoli Közösségi Ház és Könyvtár vezetője, Czékmási Csilla arról számolt be, hogy évről évre csökken az olvasók száma, bár ez máshol is tapasztalható, és nem valószínű, hogy a megyeközpont közelsége lenne az oka. – Ha nincs meg nálunk egy könyv, hozzájuthatnak itt is könyvtárközi kölcsönzéssel, ez egy jó szolgáltatás – hangoztatta Czékmási Csilla. – Zömében az ötven éven felüliek kölcsönöznek, a 25–50 éves korosztály kevésbé aktív. A középiskolások inkább az iskolai könyvtárban keresik, amire szükségük van, a családosok idejét pedig a munka mellett a gyerekek, a háztartás teendői veszik el az olvasástól. A besenyszögiek közül is sokan tagok a helyi mellett a szolnoki könyvtárban is, bár a településen jó a szolgáltatás és sok a program. Danyi Gyuláné, a Wesniczky Antal Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetője azonban úgy véli, az olvasói létszám csökkenése sokkal inkább annak tudható be, hogy a fiatalok sokkal szívesebben olvasgatnak a neten, amit okostelefonnal bárhol megtehetnek, és könyvtárba inkább csak akkor mennek, ha valami olyan iskolai feladatot kapnak. Mindent a helyi olvasókért! Rákóczifalva jó példa arra, hogy egy könyvtárban maximálisan figyelembe veszik a helybéliek igényét az állomány bővítésénél. A könyvtárban van egy „kívánságfal”, ahová bárki felírhatja, milyen könyvet szeretne elolvasni, amit nem lel a helyi kínálatban. A következő beszerzésnél meg is vásárolják, ha lehet kapni, így nem egyszer csak pár napot kell várnia az olvasónak. A mozgáskorlátozott, nehezen közlekedő vagy ágyhoz kötött könyvbarátoknak sem kell lemondaniuk az olvasás öröméről, náluk már évtizedek óta működik az a szolgáltatás, hogy a könyvtárosok kiviszik házhoz az igényelt kiadványokat, és elhozzák a már kiolvasottakat. Mint Császiné Csáti Réka mondta, sokan élnek is ezzel a lehetőséggel. HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS